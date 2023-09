Primo sguardo ai campioni di polvere di asteroidi dalla missione OSIRIS-REx

By

Dopo quasi 20 anni di attesa, gli scienziati hanno finalmente potuto osservare per la prima volta i granelli di polvere restituiti dalla missione OSIRIS-REx della NASA dall'asteroide Bennu. La navicella spaziale ha completato il suo viaggio di andata e ritorno verso Bennu con l'atterraggio riuscito della sua capsula di ritorno dei campioni nello Utah. Dopo aver aperto il coperchio del contenitore, gli scienziati hanno immediatamente identificato materiale nero simile a polvere, che si ritiene provenga dall'asteroide. Il team scientifico di OSIRIS-REx pulirà parte della polvere per ulteriori analisi di laboratorio per confermarne l’origine.

Il meccanismo di campionamento della sonda, chiamato TAGSAM, ha raccolto circa 250 grammi di campioni dalla superficie di Bennu durante un atterraggio "touch-and-go" nel 2020. Tuttavia, a causa di materiale roccioso che bloccava la porta della camera di raccolta, gli scienziati hanno deciso di riporre il dispositivo di campionamento all'interno della sonda. capsula di ritorno per evitare ulteriori perdite di materiale. Ciò ha portato a ipotizzare che la navicella spaziale possa aver riportato indietro più dei 250 grammi stimati.

Per determinare la quantità effettiva di materiale raccolto, gli scienziati dovranno rimuovere il meccanismo di campionamento TAGSAM dal contenitore e ispezionarlo per individuare pezzi di roccia più grandi. Questo processo avrà luogo nelle prossime settimane. Nel frattempo, l’analisi rapida della polvere visibile fornirà preziose informazioni sulla sua composizione e se corrisponde alle aspettative basate sui dati di telerilevamento dell’asteroide.

I campioni raccolti hanno un grande valore per gli scienziati, poiché forniscono informazioni sulle origini della vita sulla Terra. Saranno distribuiti con cura ai partner internazionali e al team scientifico OSIRIS-REx per ulteriori analisi e conservazione. Si prevede che i risultati tanto attesi della missione OSIRIS-REx riveleranno dettagli affascinanti sulla composizione e la storia dell’asteroide Bennu.

