Una scoperta sorprendente: i follicoli piliferi svolgono un ruolo chiave nella percezione del tocco delicato

By

Uno studio innovativo condotto da ricercatori dell’Imperial College di Londra ha svelato una nuova affascinante visione del nostro senso del tatto. Finora si credeva che le sensazioni potessero essere trasmesse solo attraverso le terminazioni nervose presenti nella pelle e nei follicoli piliferi circostanti. Tuttavia, questo studio rivela un percorso completamente diverso attraverso il quale possiamo percepire i tocchi leggeri, direttamente attraverso i nostri stessi follicoli piliferi.

Il team ha utilizzato un innovativo metodo di sequenziamento dell’RNA e ha scoperto che le cellule all’interno di una parte specifica del follicolo pilifero, nota come guaina della radice esterna (ORS), possiedono una maggiore concentrazione di recettori sensibili al tocco rispetto alle cellule equivalenti nella pelle. Per esplorare ulteriormente questo fenomeno, i ricercatori hanno coltivato colture di laboratorio di cellule del follicolo pilifero umano insieme ai nervi sensoriali. Sorprendentemente, quando le cellule del follicolo pilifero venivano stimolate meccanicamente, venivano attivati ​​anche i nervi sensoriali adiacenti, confermando la registrazione del tocco.

Curiosamente, gli esperimenti hanno anche rivelato il rilascio di neurotrasmettitori, vale a dire serotonina e istamina, da parte delle cellule ORS attraverso minuscole sacche chiamate vescicole. Segnalando alle cellule circostanti, questi neurotrasmettitori contribuiscono alla comunicazione delle informazioni legate al tatto. I ricercatori sono entusiasti di questa scoperta, sottolineando che solleva numerose domande sul ruolo preciso delle cellule ORS e invita a ulteriori indagini su come la nostra pelle percepisce il tatto.

I meccanorecettori sono cellule nervose specializzate responsabili della percezione del tatto. Questi meccanocettori ci permettono di percepire un'ampia gamma di sensazioni, dalla brezza leggera alla pressione decisa. In questo particolare studio, si è scoperto che le cellule del follicolo pilifero interagiscono specificamente con i meccanorecettori a bassa soglia (LTMR), che sono in grado di rilevare tocchi leggeri.

Sebbene il significato dei peli del corpo nella percezione tattile fosse già noto, questa ricerca approfondisce l’intricata interazione biologica tra cellule ORS e LTMR oltre una semplice risposta meccanica. Tuttavia, le ragioni alla base di questo fenomeno rimangono un enigma che i ricercatori sono ansiosi di risolvere. Un interessante percorso di indagine è se i follicoli piliferi attivano tipi specifici di nervi sensoriali per un meccanismo unico e ancora sconosciuto.

Inoltre, gli esperimenti hanno rivelato una sorprendente disparità quando le cellule della pelle sono state sostituite con le cellule del follicolo pilifero. In questo caso, l’istamina veniva rilasciata, ma i livelli di serotonina erano minimi. Questa intrigante discrepanza implica che ci sia qualcosa di distinto nella funzione delle cellule ORS.

Le implicazioni di questo studio vanno oltre la nostra comprensione della percezione tattile. Poiché l’istamina svolge un ruolo cruciale in varie condizioni infiammatorie della pelle come l’eczema, un’ulteriore esplorazione di come i follicoli piliferi rilevano il tatto potrebbe potenzialmente aprire la strada a trattamenti e misure preventive migliori.

Questa ricerca innovativa, che fa luce sulle complesse capacità di rilevamento del tocco dei follicoli piliferi, offre interessanti possibilità per studi futuri sia nel campo delle neuroscienze che in quello della dermatologia. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla stimata rivista scientifica Science Advances.