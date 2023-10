Gli scienziati sviluppano un biorivestimento con vernice per integrare l'aria in Mars Habitat

I ricercatori hanno sviluppato un biorivestimento, chiamato Green Living Paint, che potrebbe essere incorporato nell’habitat su Marte per integrare l’aria. Il biorivestimento contiene un tipo di batterio chiamato Chroococcidiopsis cubana, che sfrutta una forma unica di fotosintesi per sopravvivere in condizioni estreme. Questo batterio assorbe anidride carbonica (CO2) e rilascia ossigeno come parte del processo. Il team guidato dalla microbiologa Simone Krings dell'Università del Surrey nel Regno Unito mirava a creare una matrice di biorivestimento durevole e rispettosa dell'ambiente per i batteri.

Il biorivestimento è stato sviluppato mescolando lattice con particelle di nanoargilla per ottenere una struttura porosa ma meccanicamente robusta. I ricercatori hanno osservato il rivestimento per 30 giorni e hanno scoperto che rilasciava costantemente fino a 0.4 grammi di ossigeno per grammo di biomassa al giorno, assorbendo CO2. Questo metodo sostenibile ha implicazioni per l’esplorazione spaziale e affronta le preoccupazioni relative all’aumento delle emissioni e alla carenza d’acqua sulla Terra.

Sebbene l’attuale produzione di ossigeno non sia sufficiente da sola per un habitat su Marte, potrebbe ridurre significativamente la quantità di ossigeno che le missioni spaziali devono trasportare. La capacità della Chroococcidiopsis cubana di sopravvivere in ambienti estremi la rende un potenziale candidato per la colonizzazione di Marte. La ricerca è stata pubblicata su Microbiology Spectrum.

Fonte:

– Spettro microbiologico