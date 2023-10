I batteri possono aiutare a risolvere il nostro problema di inquinamento da plastica?

By

L’inquinamento da plastica è diventato un problema globale urgente, con solo il XNUMX% dei rifiuti di plastica che vengono riciclati. Ciò significa che le discariche stanno crescendo rapidamente e gli inceneritori stanno rilasciando grandi quantità di emissioni nell’atmosfera. Tuttavia, gli scienziati hanno scoperto una potenziale soluzione sotto forma di batteri che mangiano plastica.

Nel 2001, i ricercatori del Kyoto Institute of Technology in Giappone hanno scoperto un batterio che mangia plastica chiamato Ideonella sakaiensis. Da allora, diversi team di scienziati hanno studiato microrganismi simili, avvicinandoci a un futuro in cui queste minuscole creature potranno aiutarci a combattere la crisi ambientale causata dalla plastica.

I ricercatori hanno trovato il modo di manipolare i batteri per produrre enzimi in grado di scomporre la plastica a un ritmo più rapido. Ciò è fondamentale considerando l’entità del problema e la necessità di soluzioni rapide ed efficienti. Tuttavia, trovare batteri mangiatori di plastica ad alte prestazioni rimane una sfida. Gli scienziati hanno esplorato la possibilità di modificare geneticamente i batteri per adattarli alle nostre esigenze, ma ciò pone una serie di sfide.

Viene esplorata anche la bioprospezione, il processo di ricerca di batteri idonei nelle discariche esistenti. Tuttavia, trovare un microbo mangiatore di plastica in grado di avere un impatto significativo sull’inquinamento da plastica rimane difficile a causa dell’ampia varietà di plastica nelle discariche.

La ricerca in questo campo è stata ostacolata dal basso interesse e dai costi elevati, che hanno portato a un sottofinanziamento. Anche la mancanza di incentivi di mercato immediati ha rappresentato un ostacolo. Tuttavia, i sostenitori di questa idea sostengono che vi è un ritorno sull’investimento nel riciclaggio della plastica e che è necessario il sostegno pubblico per finanziare progetti su larga scala a vantaggio della società.

I batteri mangiatori di plastica offrono una soluzione promettente al problema dell’inquinamento da plastica. Sono necessari ulteriori ricerche e investimenti per esplorare il loro pieno potenziale e sviluppare strategie efficaci per affrontare la crescente crisi ambientale.

Fonte:

– “Un batterio vorace potrebbe aiutarci a contrastare l’inquinamento da plastica?” - Il guardiano

– “I microbi si stanno evolvendo per mangiare l’inquinamento da plastica, dicono gli scienziati” – (fonte non specificata)