Un nuovo metodo per identificare le fonti di metano nelle città

I ricercatori dell’Università Tecnica di Monaco (TUM) hanno scoperto numerose fonti di metano precedentemente non rilevate ad Amburgo, principalmente da attività umane come perdite nei gasdotti e combustione incompleta. Il team ha utilizzato una rete di sensori mobili per rintracciare queste fonti, con l'obiettivo di aggiornare le mappe delle emissioni e migliorare le strategie di gestione. La ricerca è fondamentale, poiché il metano è il secondo gas serra più diffuso derivante dalle attività umane, con un potenziale di riscaldamento globale nell’arco di due decenni superiore a quello del biossido di carbonio di oltre 80 volte.

Amburgo, essendo la seconda città più grande della Germania e un centro industriale, ha fornito le condizioni ideali per il progetto. Attraverso le misurazioni mobili, il team è stato in grado di identificare perdite nei gasdotti, combustione incompleta e altre emissioni industriali e fuggitive come le principali fonti di emissioni di metano nella città. Hanno anche scoperto fonti precedentemente sconosciute, come perdite nei tubi di una raffineria di petrolio e di un vicino allevamento di bestiame.

I ricercatori hanno utilizzato un duplice approccio per aggiornare la mappa delle emissioni esistente. Innanzitutto, hanno condotto misurazioni mobili utilizzando un’auto dotata di sensori, guidando attraverso aree in cui si prevedeva che sarebbero state rilevate emissioni di metano. In secondo luogo, hanno utilizzato una rete di sensori composta da quattro dispositivi di misurazione per misurare le emissioni complessive della città. Questa rete utilizza la luce solare per determinare le concentrazioni di gas serra nella colonna d'aria tra i dispositivi di misurazione e il sole.

I ricercatori ritengono che questo metodo, inizialmente progettato per le città, possa essere ampliato in futuro per eseguire misurazioni globali utilizzando i satelliti. Il loro lavoro mira a contribuire a una migliore comprensione del cambiamento climatico e a rallentarne il progresso.

Fonte: Quantificazione delle emissioni di metano ad Amburgo utilizzando una rete di spettrometri FTIR e un approccio di modellazione inversa

Definizioni:

Metano: Un potente gas serra derivante dalle attività umane, noto per il suo contributo significativo al riscaldamento globale.

Un potente gas serra derivante dalle attività umane, noto per il suo contributo significativo al riscaldamento globale. Mappe delle emissioni: Rappresentazioni spaziali delle emissioni di gas serra in un'area specifica, utilizzate per comprendere e gestire le emissioni.

Rappresentazioni spaziali delle emissioni di gas serra in un'area specifica, utilizzate per comprendere e gestire le emissioni. Perdite nei gasdotti: Tubazioni che trasportano gas naturale e rilasciano metano a causa di perdite o crepe.

Tubazioni che trasportano gas naturale e rilasciano metano a causa di perdite o crepe. Combustione incompleta: La combustione di combustibili fossili, biomassa o materiali di scarto che non comporta la completa conversione in anidride carbonica e acqua, con conseguente rilascio di metano.

La combustione di combustibili fossili, biomassa o materiali di scarto che non comporta la completa conversione in anidride carbonica e acqua, con conseguente rilascio di metano. Emissioni fuggitive: Emissioni di gas o vapori derivanti da perdite o altri rilasci involontari.

Emissioni di gas o vapori derivanti da perdite o altri rilasci involontari. Inventario delle emissioni: Una raccolta completa delle emissioni provenienti da varie fonti in una determinata area.

Una raccolta completa delle emissioni provenienti da varie fonti in una determinata area. Gas serra: Gas che intrappolano il calore nell'atmosfera terrestre, contribuendo all'effetto serra e al riscaldamento globale.

