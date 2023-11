Nuova scoperta: la polvere fine di silicato ha svolto un ruolo chiave nell'estinzione dei dinosauri

Gli scienziati hanno scoperto un fattore rivoluzionario che ha contribuito all’estinzione dei dinosauri. Mentre da tempo si ritiene che l’impatto di un asteroide gigante abbia spazzato via queste antiche creature, una nuova ricerca rivela che la polvere fine di silicato ha svolto un ruolo cruciale nella devastazione della Terra.

Circa 66 milioni di anni fa, un enorme asteroide di almeno 10 km di diametro entrò in collisione con il nostro pianeta. L’impatto liberò una quantità di energia inimmaginabile, pari a 4.7 miliardi di volte quella della bomba di Hiroshima. Le conseguenze hanno dipinto un quadro cupo: le onde d’urto hanno lanciato i pesci dall’acqua, seppellendoli sotto strati di fango e detriti a migliaia di chilometri di distanza. Gli incendi hanno imperversato in vaste regioni, mentre tsunami alti più di un miglio hanno inghiottito gli oceani. Il pianeta è stato scosso da mega-terremoti che sono durati mesi. Piovve acido solforico, trasformando gli oceani in trappole mortali acide, mentre la luce solare fu bloccata dalla materia atmosferica per oltre un anno, provocando un drastico effetto di raffreddamento. Questo evento catastrofico portò al collasso delle reti alimentari e all’estinzione di circa tre quarti di tutte le forme di vita sulla Terra.

Precedenti ricerche attribuivano il successivo “impatto invernale” alle particelle di zolfo e fuliggine rilasciate nell’atmosfera. Tuttavia, questo ultimo studio mette in discussione questa nozione. Gli scienziati hanno esaminato i minerali conservati nelle rocce in un sito fossile nel Nord Dakota, negli Stati Uniti, e hanno fatto una scoperta sorprendente. La concentrazione di particelle di polvere fine di silicato era molto più elevata di quanto inizialmente previsto. Quando vengono inserite in un modello climatico, si scopre che queste particelle sono rimaste nell'atmosfera fino a 15 anni dopo l'impatto, provocando un significativo raffreddamento della superficie terrestre, fino a ben 15 °C (27 °F). Ciò rappresenta un profondo cambiamento climatico, soprattutto se si considerano le conseguenze previste di soli 2 °C (3.6 °F) di riscaldamento globale.

Questa scoperta getta nuova luce sulle conseguenze devastanti di un impatto di questa portata. Sottolinea l’importanza del monitoraggio continuo dei cieli per proteggere il nostro pianeta dalle future minacce cosmiche. Ogni nuova rivelazione contribuisce ad ampliare la nostra comprensione dell’evento catastrofico che spazzò via i dinosauri e rimodellò il corso della vita sulla Terra.

FAQ

D: L’impatto dell’asteroide da solo ha causato l’estinzione dei dinosauri?

R: No, l'impatto dell'asteroide ha innescato una serie di effetti a cascata che hanno contribuito all'evento di estinzione.

D: Quanto tempo è rimasta nell’atmosfera la polvere fine di silicato?

R: Si ritiene che le particelle di polvere fine di silicato siano rimaste sospese nell'atmosfera fino a 15 anni dopo l'impatto.

D: Qual è stato l'impatto complessivo della polvere di silicato sul clima terrestre?

R: La presenza di polvere fine di silicato ha causato un significativo effetto di raffreddamento, abbassando la temperatura della superficie terrestre fino a 15 °C (27 °F).

D: Quale percentuale di forme di vita sulla Terra è stata spazzata via a seguito di questo evento?

R: Circa tre quarti di tutte le forme di vita sulla Terra si sono estinte a causa delle conseguenze devastanti dell’impatto dell’asteroide.