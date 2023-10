Svelare i segreti di Marte: nuove intuizioni sull'interno del pianeta

By

Le onde sismiche innescate dall'impatto di un meteorite su Marte hanno svelato intriganti rivelazioni sulle profondità interne del pianeta. Queste scoperte rivoluzionarie mettono in discussione ipotesi consolidate da tempo e forniscono agli scienziati preziose informazioni sull’anatomia del nostro pianeta vicino.

I dati sismici raccolti dal lander InSight della NASA evidenziano la presenza di uno strato di roccia fusa precedentemente sconosciuto che circonda il nucleo metallico liquido di Marte. Si ritiene ora che questa componente più interna sia più piccola e più densa di quanto si credesse in precedenza, segnalando un cambiamento significativo nella nostra comprensione della struttura interna di Marte.

Quando le onde sismiche viaggiano attraverso diversi materiali all’interno di un pianeta, compresi quelli generati dagli impatti dei meteoriti, la loro velocità e forma cambiano. I dati acquisiti dallo strumento sismometro di InSight hanno permesso agli scienziati di ottenere un quadro più chiaro della composizione interna di Marte.

L'impatto di un meteorite a Tempe Terra, una regione montuosa marziana, il 18 settembre 2021, ha innescato un terremoto di magnitudo 4.2 e ha lasciato dietro di sé un cratere di circa 425 piedi (130 metri) di larghezza. È interessante notare che questo impatto è avvenuto sul lato opposto di Marte rispetto alla posizione di InSight a Elysium Planitia, una regione pianeggiante.

Le onde sismiche generate da questo evento penetrarono nelle profondità interne del pianeta, compreso il nucleo, offrendo spunti senza precedenti. Prima di questa scoperta, gli scienziati potevano osservare solo i riflessi provenienti dalla parte superiore del nucleo di Marte, non le onde sismiche che lo attraversavano.

Analizzando il comportamento di queste onde, i ricercatori hanno identificato la presenza di uno strato di silicato fuso, spesso circa 90 miglia (150 km), che circonda il nucleo. Questa regione fusa, situata nel mantello, la porzione interna del pianeta, era precedentemente sconosciuta.

Inoltre, i ricercatori hanno calcolato una nuova dimensione per il nucleo di Marte, stimando che il suo diametro sia di circa 2,080 miglia (3,350 km), circa il 30% più piccolo rispetto alle stime precedenti. Hanno anche scoperto che il mantello, che si trova tra la crosta esterna e il nucleo del pianeta, si estende per circa 1,055 km sotto la superficie.

A differenza della Terra, Marte possiede uno strato completamente o parzialmente fuso attorno al suo nucleo. Uno studio indica la presenza di uno strato completamente fuso, mentre l'altro suggerisce che sia parzialmente fuso nella parte superiore. Lo strato fuso e parzialmente fuso è costituito principalmente da silicati arricchiti in ferro ed elementi radioattivi produttori di calore, distinti dal mantello solido sovrastante.

Ulteriori studi rivelano che il nucleo di Marte è composto principalmente da ferro e nichel, insieme ad elementi più leggeri come zolfo, ossigeno, carbonio e idrogeno. Questi elementi più leggeri costituiscono circa il 9-15% della composizione del nucleo in peso, che è inferiore a quanto si credesse in precedenza, ma paragonabile al nucleo terrestre.

Questa ricerca innovativa mette alla prova la nostra comprensione della struttura interna di Marte e sottolinea la complessità dei pianeti come sistemi diversi. Marte, con un diametro di circa 4,220 miglia (6,791 km) rispetto ai 7,926 miglia (12,755 km) della Terra, continua ad affascinare sia scienziati che astronomi.

FAQ:

D: Cosa hanno rivelato le onde sismiche derivanti dall'impatto del meteorite su Marte?

R: Le onde sismiche hanno scoperto uno strato precedentemente sconosciuto di roccia fusa che circonda il nucleo metallico liquido di Marte.

D: Come hanno raccolto i dati sismici gli scienziati?

R: I dati sono stati raccolti dal lander InSight della NASA, che dispone di uno strumento sismometro.

D: Dove è avvenuto l'impatto del meteorite?

R: L'impatto del meteorite è avvenuto nella regione Tempe Terra di Marte.

D: In cosa differisce l'interno di Marte da quello della Terra?

R: Marte ha uno strato fuso o parzialmente fuso attorno al suo nucleo, mentre la Terra no.