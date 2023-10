Gli scienziati identificano una cicatrice genetica che aiuta i batteri della polmonite a sviluppare resistenza agli antibiotici

Gli scienziati dell’Università di Sheffield hanno fatto un’importante scoperta che fa luce su come i batteri della polmonite sviluppano resistenza agli antibiotici. In uno studio pubblicato sulla rivista PNAS, i ricercatori hanno identificato una cicatrice genetica lasciata nei genomi dei batteri quando diventano resistenti al trattamento antibiotico. Comprendere questo passaggio evolutivo consentirà agli scienziati di prevedere quali ceppi di polmonite diventeranno altamente resistenti in futuro, consentendo l’implementazione di misure di controllo per proteggere la vita dei pazienti.

La polmonite è un’infezione grave e la terza causa di morte nella popolazione del Regno Unito. Uno dei batteri responsabili di queste infezioni è lo Streptococcus pneumoniae (S.pneumoniae). Gli antibiotici vengono generalmente somministrati per eliminare i batteri, ma stanno sviluppando sempre più resistenza, il che rappresenta una minaccia a lungo termine per l’efficacia del trattamento dei pazienti.

La ricerca condotta dal team di Sheffield si è concentrata sulle mutazioni chiamate pde1, che fungono da porta evolutiva affinché le cellule di S.pneumoniae acquisiscano resistenza agli antibiotici. L'identificazione di questa cicatrice genetica rappresenta un progresso significativo nella comprensione dell'emergere della resistenza e del potenziale per prevederla.

Il dottor Andrew Fenton, autore principale dello studio, ha sottolineato l'importanza di questa scoperta nella lotta alla resistenza agli antibiotici. Ha spiegato che comprendere come si verifica la resistenza consente l'identificazione di ceppi batterici pericolosi e l'attuazione di misure di controllo per prevenirne la diffusione.

Mentre studi precedenti avevano indagato la connessione tra associazione genomica e resistenza agli antibiotici nello S.pneumoniae, questa ricerca segna un sostanziale miglioramento nella comprensione molecolare della resistenza. L'identificazione di pde1 serve ad ampliare il numero limitato di mutazioni conosciute che promuovono la resistenza agli antibiotici in questo batterio.

Questo studio fornisce preziose informazioni sui meccanismi alla base dello sviluppo della resistenza agli antibiotici nei batteri della polmonite. Comprendendo questi processi, i ricercatori possono lavorare allo sviluppo di strategie efficaci per combattere questa crescente preoccupazione per la salute pubblica.

