La NASA testa il metodo di deflessione degli asteroidi per proteggere la Terra

Gli scienziati della NASA hanno condotto con successo un test per determinare se possono cambiare la rotta di un asteroide diretto verso la Terra. La missione, chiamata Double Asteroid Redirection Test (Dart), mirava a deviare un asteroide chiamato Dimorphos. La navicella spaziale da 330 milioni di dollari è stata lanciata come parte della tecnica dell'impatto cinetico, un metodo di deflessione degli asteroidi.

Sebbene la NASA abbia assicurato al pubblico che Dimorphos non rappresenta una minaccia per la Terra, la missione è stata progettata per determinare la fattibilità di questa tecnica di deflessione per future collisioni di asteroidi. L'agenzia vuole essere preparata nel caso in futuro venga scoperto un asteroide in rotta di collisione con la Terra.

Questo test fa parte degli sforzi continui della NASA per studiare e comprendere gli oggetti vicini alla Terra (NEO) e ideare metodi per proteggere il nostro pianeta da potenziali impatti. L'agenzia ha esplorato varie strategie, tra cui tecniche di impatto cinetico, trattori gravitazionali e reindirizzamento degli asteroidi attraverso l'assistenza gravitazionale.

La missione Dart prevedeva lo schianto della navicella spaziale contro Dimorphos e lo studio dei risultati. Raccogliendo dati sulla risposta dell'asteroide all'impatto, gli scienziati possono valutare l'efficacia della tecnica dell'impatto cinetico nell'alterare la traiettoria di un asteroide. Tale conoscenza sarà cruciale nello sviluppo delle future missioni di deflessione degli asteroidi.

L'impegno della NASA nella ricerca sugli asteroidi e nelle strategie di deviazione evidenzia il loro impegno nel salvaguardare la Terra da potenziali eventi catastrofici. Migliorando continuamente la nostra comprensione degli asteroidi e perfezionando i nostri metodi, possiamo essere meglio preparati a rispondere a qualsiasi minaccia futura.

