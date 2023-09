Un team internazionale completa il sequenziamento del cromosoma Y, rivelando nuovi geni codificanti proteine

By

Un team internazionale di ricercatori ha completato con successo il sequenziamento del cromosoma Y, il cromosoma sessuale maschile. La ricerca innovativa ha portato anche alla scoperta di 41 ulteriori geni codificanti proteine, aprendo nuove strade per ulteriori ricerche sul rischio di malattie e sulla biologia umana.

Fino a poco tempo fa, una porzione significativa del cromosoma Y mancava dal genoma di riferimento, il che rappresentava una sfida per i ricercatori. Tuttavia, i progressi nella tecnologia e negli algoritmi bioinformatici hanno permesso al team di superare questo ostacolo e sequenziare completamente il cromosoma sessuale maschile.

Il sequenziamento del cromosoma Y ha aggiunto 30 milioni di nuove basi al genoma umano di riferimento. Inoltre, ha rivelato 41 geni codificanti proteine ​​precedentemente sconosciuti. Questa sequenza completa del cromosoma Y fornisce una risorsa preziosa per lo studio delle variazioni genetiche che possono avere un impatto sui tratti e sulle malattie umane.

La struttura del cromosoma Y, rimasta sconosciuta per decenni, è ora meglio compresa. Il sequenziamento ha fornito uno schema elettrico degli interruttori genetici attivati ​​dal cromosoma Y, molti dei quali sono fondamentali per lo sviluppo maschile. Gli scienziati possono ora utilizzare questa mappa per approfondire i contributi genetici alla riproduzione e altri tratti specifici del maschio.

Il processo di sequenziamento è stato particolarmente impegnativo a causa dei modelli molecolari ripetitivi e delle sequenze palindromiche presenti nel cromosoma Y. Tuttavia, il nuovo metodo di sequenziamento ha permesso ai ricercatori di identificare e comprendere queste sequenze complesse, fornendo una visione più completa del cromosoma sessuale maschile.

La sequenza completa del cromosoma Y è stata resa possibile grazie alla collaborazione di oltre 100 ricercatori provenienti da tutto il mondo. La ricerca è stata condotta dal National Human Genome Research Institute e dal consorzio Telomere-to-Telomere.

Questo risultato significativo migliorerà notevolmente la nostra comprensione della biologia umana e potrebbe contribuire a progressi nella ricerca sul cancro. Inoltre, la variabilità osservata nel cromosoma Y tra individui può ora essere ulteriormente esplorata, portando potenzialmente a una migliore comprensione dei rischi di malattia.

Il completamento del sequenziamento del cromosoma Y segna un'importante pietra miliare nella genomica e pone le basi per future scoperte nel campo. I ricercatori possono ora progettare esperimenti per testare l’impatto e la funzione di parti precedentemente inesplorate del cromosoma Y, facendo luce sul suo ruolo nella salute e nello sviluppo umano.

Fonte:

– Titolo dell'articolo di origine: "Hearst Magazines e Yahoo possono guadagnare commissioni o entrate su alcuni articoli tramite questi collegamenti."

– Nature Journal, Pubblicazione: [Inserire DOI o volume/numero/numeri di pagina]

– Comunicato stampa dell'Università della California Santa Cruz: [Inserire l'URL se disponibile]

– Comunicato stampa della Johns Hopkins University: [Inserire l'URL se disponibile]

– Comunicato stampa del National Human Genome Research Institute: [Inserire l'URL se disponibile]

– Consorzio Telomere-to-Telomere: [Inserire URL se disponibile]

– Ricercatrice UCSC, Karen Miga Citazione: [Inserire URL se disponibile]