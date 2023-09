I vermi parassiti manipolano le formiche per spostarsi tra i fili d'erba

By

Uno studio recente ha rivelato che i vermi parassiti noti come trematodi epatici lanceolati hanno una strategia più sofisticata per infettare le formiche di quanto si pensasse in precedenza. Questi vermi costringono le formiche a arrampicarsi sui fili d'erba e poi a ridiscendere quando il clima diventa troppo caldo. Lo scopo di questa manipolazione è aumentare le possibilità che le formiche vengano mangiate da animali più grandi, permettendo ai vermi di continuare il loro ciclo vitale.

I trematodi epatici lanceolati vivono principalmente all'interno delle mucche o di altri ruminanti al pascolo da adulti. I vermi depositano le uova nell'erba attraverso gli escrementi della mucca, che vengono poi mangiate dalle lumache. All'interno delle lumache, i vermi raggiungono lo stadio larvale successivo e si riproducono asessualmente. Le lumache reagiscono all'infestazione formando cisti attorno ai vermi, che alla fine vengono espulse con la tosse e ingerite dalle formiche insieme alle larve del verme.

Una volta dentro una formica, le larve entrano nella fase successiva della vita. La maggior parte migra verso lo stomaco della formica, ma una si dirige verso il cervello e ne prende il controllo. La formica infetta è quindi costretta ad arrampicarsi sulla cima di un filo d'erba e ad attaccarsi, offrendo agli animali più grandi l'opportunità di mangiare la formica e i vermi. I vermi raggiungono finalmente l'età adulta all'interno del loro ultimo ospite, si spostano nel fegato, si nutrono, si accoppiano e depongono le uova per riavviare il ciclo.

Un team di ricercatori dell’Università di Copenaghen ha deciso di indagare ulteriormente su questo complesso processo. Hanno studiato oltre mille formiche infette in una foresta in Danimarca e hanno scoperto che la temperatura aveva la maggiore influenza sul comportamento delle formiche. Le formiche rimanevano sull'erba durante le giornate fresche ma tornavano strisciando giù nelle giornate calde. Ciò suggerisce che i vermi manipolano le formiche di notte e al mattino per posizionarle nell'erba quando gli animali al pascolo sono attivi e poi proteggerle dal sole durante il giorno.

Questi risultati evidenziano la complessità del comportamento dei parassiti e la necessità di ulteriori ricerche per comprendere i meccanismi specifici utilizzati da questi trematodi per manipolare il cervello delle formiche. Sebbene gli esseri umani possano occasionalmente essere infettati dai trematodi epatici lanceolati, queste infezioni sono rare e gli esseri umani sono ospiti accidentali.

Fonti: Ecologia comportamentale