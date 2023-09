I vermi parassiti manipolano le formiche per arrampicarsi sui fili d'erba

Ricerche recenti hanno rivelato che i vermi parassiti, in particolare i trematodi epatici lanceolati, hanno la capacità di manipolare le formiche per arrampicarsi sui fili d'erba e poi ridiscendere quando il clima diventa troppo caldo. Questi vermi hanno un ciclo vitale complesso che dipende dal fatto che vengono mangiati da animali più grandi per continuare il loro ciclo riproduttivo.

I trematodi epatici lanceolati vivono principalmente da adulti all'interno di mucche o altri ruminanti al pascolo. Tuttavia, per raggiungere il loro ospite finale, attraversano una serie di fasi. Le uova dei vermi vengono espulse dalle mucche e finiscono nell'erba, dove vengono consumate dalle lumache. All'interno delle lumache, i vermi raggiungono lo stadio larvale e si riproducono asessualmente. Le lumache rispondono all'infestazione formando cisti attorno ai vermi, che vengono poi espulsi come palline di melma. Le formiche consumano inconsapevolmente queste palline di melma, insieme alle larve dei vermi.

Una volta all'interno della formica, le larve crescono e migrano nello stomaco della formica, mentre una larva si fa strada verso il cervello della formica e ne prende il controllo. La formica infetta viene quindi manipolata per arrampicarsi sulla cima di un filo d'erba e afferrarlo, rendendolo un facile bersaglio per i ruminanti erranti che consumano involontariamente la formica e i parassiti. Una volta dentro l'ospite finale, i vermi raggiungono l'età adulta, si spostano nel fegato, si nutrono, si accoppiano e depongono le uova, ricominciando il ciclo.

I ricercatori del Dipartimento di scienze vegetali e ambientali dell'Università di Copenaghen hanno condotto uno studio per comprendere meglio il comportamento delle formiche infette. Hanno osservato oltre 1,000 formiche infette nelle foreste di Bidstrup, in Danimarca, per 13 giorni non consecutivi. Lo studio ha scoperto che la temperatura ha giocato un ruolo significativo nel comportamento delle formiche. Nelle giornate fresche, le formiche rimanevano principalmente sull'erba, mentre nelle giornate più calde tornavano strisciando e riprendevano le loro normali attività. Ciò suggerisce che i vermi manipolino le formiche durante la notte e le prime ore del mattino.

Lo studio evidenzia la complessità e la sofisticazione di questi parassiti e quanto poco sappiamo ancora di loro. Sono necessarie ulteriori ricerche per scoprire i meccanismi specifici che consentono ai trematodi di manipolare il cervello della formica. Sebbene gli esseri umani possano occasionalmente essere infestati da questi vermi, le infezioni sono rare e gli esseri umani sono ospiti accidentali.

