Svelare il mistero: perché alcuni esopianeti si restringono di dimensioni

Nella vasta distesa dello spazio esiste un’interessante serie di esopianeti, pianeti situati al di fuori del nostro sistema solare. Questi mondi diversi vanno da piccoli pianeti rocciosi a enormi giganti gassosi. Tuttavia, gli astronomi hanno notato un fenomeno sconcertante: una scarsità di esopianeti con diametri compresi tra 1.5 e 2 volte quello della Terra. Questo cosiddetto “divario dimensionale” ha sollevato interrogativi sui fattori che influenzano le dimensioni del pianeta.

Fortunatamente, uno studio innovativo condotto da scienziati utilizzando i dati del telescopio spaziale Kepler della NASA, in pensione, ha fornito prove intriganti che fanno luce su questo mistero cosmico. Guidata dalla scienziata del Caltech/IPAC Jessie Christiansen, la ricerca suggerisce che i nuclei di alcuni pianeti sub-Nettuno potrebbero essere responsabili della loro riduzione delle dimensioni.

Gli esopianeti sono corpi planetari scoperti oltre il nostro sistema solare. Ad oggi sono stati confermati più di 5,000 esopianeti, ognuno dei quali offre preziose informazioni sulla vastità e sulla diversità del nostro universo. Ma cosa causa la diminuzione delle dimensioni di alcuni di questi pianeti?

Lo studio propone due meccanismi principali per la riduzione delle dimensioni del pianeta: perdita di massa alimentata dal nucleo e fotoevaporazione. La perdita di massa alimentata dal nucleo si verifica quando la radiazione proveniente dal nucleo caldo di un pianeta spinge gradualmente la sua atmosfera verso l’esterno. È probabile che questo meccanismo si verifichi intorno al miliardo di anni di esistenza di un pianeta. D'altra parte, la fotoevaporazione avviene quando l'intensa radiazione di una stella strappa via l'atmosfera di un pianeta, paragonabile a un asciugacapelli che scioglie un cubetto di ghiaccio. Tuttavia, le nuove prove supportano la teoria secondo cui la perdita di massa alimentata dal nucleo è il principale fattore del divario dimensionale osservato.

Per indagare su queste teorie, il team di Christiansen ha analizzato i dati della missione K2, concentrandosi sugli ammassi stellari Praesepe e Hyades. È interessante notare che i risultati hanno rivelato che quasi tutte le stelle in questi ammassi conservano ancora pianeti sub-Nettuno, indicando che le loro atmosfere non sono state erose dalla fotoevaporazione. Pertanto, la perdita di massa alimentata dal nucleo emerge come la spiegazione più plausibile per la discrepanza nelle dimensioni dei pianeti.

Questo studio non solo svela uno degli enigmi più duraturi dello spazio, ma ha anche implicazioni significative per la nostra comprensione dell’evoluzione degli esopianeti e della potenziale abitabilità planetaria. Comprendendo i meccanismi che modellano le atmosfere degli esopianeti, gli scienziati possono ottenere informazioni cruciali sulle condizioni necessarie affinché la vita possa prosperare su mondi lontani.

Come sottolinea Christiansen, questa ricerca è in corso e gli studi futuri continueranno a esplorare e convalidare queste teorie. La conoscenza in continua espansione degli esopianeti promette di svelare i segreti dell’universo e rivelare le infinite possibilità che si trovano oltre il nostro vicinato cosmico.

