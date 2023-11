Gli scienziati scoprono un nuovo criovulcano su Plutone: Kiladze Caldera

By

Plutone, un tempo considerato il nono pianeta del nostro sistema solare, potrebbe aver perso il suo status planetario, ma continua a catturare l'interesse degli scienziati. Grazie alla navicella spaziale New Horizons della NASA, abbiamo svelato scoperte straordinarie su questo lontano corpo celeste. In uno studio innovativo, condotto dallo scienziato planetario della NASA Dale Cruikshank, i ricercatori hanno identificato un nuovo criovulcano su Plutone noto come Kiladze Caldera.

Inizialmente scambiata per un cratere da impatto, la struttura distintiva della Caldera Kiladze ha incuriosito gli scienziati. La sua posizione circondata da acqua ghiacciata, precedentemente nascosta sotto le nevi di metano e lo smog di Plutone, suggeriva un'origine diversa. L'analisi del team ha scoperto prove di ammoniaca mescolata nel ghiaccio d'acqua, una composizione che consente all'acqua di fluire come criolava liquida sulla superficie di Plutone. Questa scoperta mette in discussione le ipotesi precedenti sulle attività geologiche di Plutone.

Sulla base delle loro stime, gli scienziati ritengono che la Caldera Kiladze abbia eruttato alcuni milioni di anni fa, indicando un criovulcano relativamente giovane. Sul pianeta sono stati identificati anche altri vulcani ghiacciati, vale a dire Wright Mons e Piccard Mons. Questa nuova comprensione rivela un Plutone dinamico e attivo, sfidando le nozioni convenzionali di pianeti nani freddi e inattivi.

Lo studio, che fa luce sulle complessità geologiche di Plutone, è stato pubblicato sulla stimata rivista Icarus ed è disponibile anche sul database prestampato arXiv. Studiando le immagini e i dati raccolti dalla navicella spaziale New Horizons, gli scienziati continuano a svelare i misteri di questo mondo lontano, ampliando la nostra conoscenza dei confini esterni del nostro sistema solare.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è un criovulcano?



R: Un criovulcano è un tipo di vulcano che erutta acqua e materiali ghiacciati, come acqua ghiacciata, ammoniaca o metano, invece di roccia fusa o lava.

R: I crateri da impatto sono strutture che si formano sulla superficie di un pianeta o di un corpo celeste quando viene colpito da un meteorite o un asteroide.

R: Gli scienziati stimano che la Caldera Kiladze e i suoi dintorni abbiano solo pochi milioni di anni, suggerendo un'eruzione relativamente recente.

R: Sì, oltre alla Caldera Kiladze, su Plutone sono stati identificati altri due vulcani ghiacciati chiamati Wright Mons e Piccard Mons.

R: Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Icarus ed è disponibile anche sul database prestampato arXiv.