Svelare il mistero delle fusa del gatto: lo studio fa luce su come i felini producono suoni rilassanti

Un recente studio pubblicato sulla rivista Current Biology ha finalmente fatto luce sul mistero dietro il modo in cui i gatti producono i loro caratteristici suoni delle fusa, un fenomeno che ha lasciato perplessi gli scienziati per anni. Mentre i meccanismi alla base dei miagolii e degli strilli di un gatto sono ben compresi, l’esatto processo dietro le loro fusa è rimasto sconosciuto.

Precedenti ricerche risalenti a mezzo secolo fa indicavano che le fusa venivano prodotte da un meccanismo unico nelle corde vocali all’interno della laringe. Questi studi suggerivano che i suoni a bassa frequenza fossero il risultato di contrazioni muscolari che richiedevano l’input neurale per verificarsi.

Tuttavia, il nuovo studio, condotto da ricercatori dell’Università di Vienna, mette in discussione questa comprensione precedente. La ricerca ha dimostrato che i gatti possono produrre suoni di fusa senza alcun input neurale o contrazioni muscolari ripetitive. Invece, uno speciale “pad” incorporato nelle corde vocali dei felini li aiuta a generare questi suoni rilassanti.

Gli scienziati paragonano questo meccanismo di produzione del suono alla “voce scricchiolante” o “frittura vocale” osservata negli esseri umani. La laringe del gatto domestico è in grado di produrre suoni straordinariamente bassi a frequenze di fusa senza la necessità di contrazioni muscolari attive.

Le indagini anatomiche condotte nell'ambito dello studio hanno anche rivelato la presenza di un "cuscinetto" unico all'interno delle corde vocali dei gatti. Questo pad potrebbe spiegare come questi piccoli animali, che pesano solo pochi chilogrammi, possano produrre suoni a frequenze così incredibilmente basse.

Anche se questa nuova ricerca non confuta completamente la teoria precedente, serve come chiara indicazione che la nostra attuale comprensione delle fusa dei gatti è incompleta e richiede ulteriori ricerche per comprendere appieno questo intrigante fenomeno.

Fonti: studio di biologia attuale