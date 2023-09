Nuovi modelli di embrioni umani sviluppati in laboratorio

Gli scienziati del Weizmann Institute of Science in Israele sono riusciti a coltivare con successo modelli “completi” di embrioni umani in laboratorio. Questi modelli, noti come strutture simili a embrioni (SEM) basate su cellule staminali, hanno tutte le caratteristiche conosciute riscontrate negli embrioni normali di circa due settimane. Ciò che rende unici questi modelli è che sono stati sviluppati senza l’utilizzo di sperma, ovuli o utero.

A differenza dei precedenti modelli di embrioni, i SEM sviluppati dai ricercatori hanno mostrato la capacità di progredire fino alla fase di sviluppo successiva, offrendo nuove informazioni sulle prime fasi dello sviluppo umano. Il team spera che il loro lavoro possa far luce sui misteri che accadono nelle prime settimane dello sviluppo umano e aiutare a scoprire le cause dei difetti congeniti e degli aborti spontanei.

I modelli sono stati creati utilizzando cellule staminali ingenue, che hanno il potenziale per diventare qualsiasi tipo di tessuto nel corpo. Sono stati utilizzati prodotti chimici per indurre queste cellule a crescere e queste si sono organizzate in strutture che imitavano le caratteristiche di un vero embrione umano. Questi modelli sono stati lasciati crescere fino a raggiungere uno stadio equivalente a un embrione di due settimane dopo la fecondazione.

I ricercatori ritengono che il loro approccio potrebbe rivelare le cause di molti difetti congeniti e tipi di infertilità. Inoltre, potrebbe portare a nuovi metodi per coltivare organi da trapiantare e fornire un modo per eseguire esperimenti che non possono essere eseguiti su embrioni vivi.

Sebbene in molti paesi il termine legale per la normale ricerca sugli embrioni sia in genere di 14 giorni, questi SEM non sono considerati embrioni e non sono soggetti alle stesse leggi. Questa ricerca offre un modo etico e accessibile per studiare lo sviluppo embrionale e acquisire informazioni sui segnali biochimici e meccanici che garantiscono una crescita adeguata durante le prime fasi della gravidanza.

Nel complesso, questo studio rappresenta un progresso significativo nel campo della ricerca embrionale e fornisce una base per studi futuri sugli eventi che portano alla formazione del progetto del corpo umano.

Fonte: Nilima Marshall, PA Science Reporter (nessun URL fornito)