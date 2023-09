Una nuova scoperta fa luce sull'antimateria

Gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria sul comportamento dell'antimateria, una sostanza misteriosa che era abbondante durante la formazione dell'Universo. L'antimateria è l'opposto della materia ed è stata creata in quantità uguali durante il Big Bang. Tuttavia, mentre la materia è abbondante nel nostro Universo, l’antimateria è incredibilmente rara.

Da anni i fisici cercano di comprendere le differenze e le somiglianze tra materia e antimateria per spiegare l’origine dell’Universo. Una delle domande chiave è perché la materia abbia avuto la meglio sull’antimateria durante la creazione dell’Universo. Per capirlo, gli scienziati dovevano determinare come l’antimateria risponde alla gravità.

In un recente studio, i ricercatori del CERN, il più grande laboratorio di fisica delle particelle al mondo, hanno confermato per la prima volta che gli atomi di antimateria cadono verso il basso, proprio come la materia. Questa scoperta apre nuove strade per esperimenti e teorie riguardanti le proprietà dell'antimateria. Gli scienziati sono ora interessati a determinare se l’antimateria cade alla stessa velocità della materia.

Comprendere le differenze tra materia e antimateria è cruciale per risolvere il mistero del perché la materia abbia dominato durante il Big Bang. La dottoressa Danielle Hodgkinson del CERN spiega che scoprire come l'antimateria risponde alla gravità potrebbe fornire informazioni chiave sull'Universo dominato dalla materia.

L'antimateria esiste fugacemente nell'Universo, quindi per condurre esperimenti, i ricercatori del CERN hanno dovuto creare forme di antimateria stabili e durature. Il professor Jeffrey Hangst, che da trent'anni dedica allo studio dell'antimateria, mette in luce il mistero e le potenzialità di questa sostanza. Immagina un universo fatto interamente di antimateria, sollevando domande fondamentali sul suo comportamento e sulla sua natura.

L'antimateria è l'opposto della materia, con le cariche elettriche invertite. Ad esempio, l’antiidrogeno, la versione antimateria dell’idrogeno utilizzata negli esperimenti del CERN, è costituito da un protone (antiprotone) caricato negativamente al centro e da una versione caricata positivamente dell’elettrone (positrone) che orbita attorno ad esso. Gli scienziati producono antiprotoni facendo collidere le particelle negli acceleratori del CERN e poi rallentandoli a un ritmo gestibile.

La recente scoperta che l'antimateria cade verso il basso, anziché verso l'alto come previsto da alcune teorie, conferma la teoria di Albert Einstein secondo cui l'antimateria si comporta come la materia ed è soggetta alla gravità. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per determinare se l’antimateria cade alla stessa velocità della materia o se c’è una leggera differenza.

Questa nuova scoperta apre interessanti possibilità per comprendere le origini dell’Universo e offre ai ricercatori nuove strade per esplorare l’antimateria. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature.

Fonte:

- Notizie della BBC

– CERN