La missione OSIRIS-REx della NASA restituisce campioni dall'asteroide Bennu

La missione OSIRIS-REx della NASA ha portato a termine con successo la sua missione di restituire campioni dall'asteroide Bennu. Durante l'esame del contenitore di ritorno del campione, gli scienziati hanno scoperto polvere nera e detriti sul ponte dell'avionica. Il coperchio iniziale della capsula è stato rimosso dalla NASA, rivelando queste scoperte inaspettate.

Il contenitore per il ritorno dei campioni, che fa parte della missione OSIRIS-REx, è stato recentemente consegnato al Johnson Space Center della NASA a Houston. Questo centro ospita la più grande collezione al mondo di astromateriali e sarà responsabile dello smontaggio del meccanismo di acquisizione del campione Touch and Go (TAGSAM) per accedere al campione globale al suo interno.

Quando il coperchio è stato sollevato dal contenitore, gli scienziati della NASA sono rimasti sorpresi dalla presenza di polvere scura e particelle delle dimensioni di sabbia all'interno del coperchio e della base. Questa operazione si è svolta in un laboratorio appositamente progettato per la missione OSIRIS-REx, garantendo la manipolazione sicura dell'hardware.

Gli specialisti del recupero Lockheed Martin hanno svolto un ruolo cruciale nella rimozione del coperchio in alluminio del contenitore di restituzione del campione. Questo delicato compito è stato svolto in un vano portaoggetti appositamente progettato, garantendo la manipolazione sicura dell'hardware.

Una volta separato dal contenitore, il TAGSAM verrà inserito in un contenitore di trasferimento sigillato, che conserverà un ambiente di azoto per un massimo di due ore. Ciò concede al team tempo sufficiente per inserire il TAGSAM in un altro vano portaoggetti specializzato, accelerando il processo di smontaggio.

Gli scienziati della missione si concentrano sulla rivelazione meticolosa e precisa del campione per evitare qualsiasi contatto con il delicato hardware. Questa missione fornisce preziose informazioni sulla composizione degli asteroidi e contribuisce alla nostra comprensione dell’universo.

