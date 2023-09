La scoperta di un antico fossile di tartaruga marina fornisce informazioni sulla storia evolutiva

By

Una recente scoperta dello Smithsonian Tropical Research Institute ha fatto luce sulla storia evolutiva delle tartarughe marine. Un team di scienziati di Panama ha portato alla luce i reperti fossili più antichi del genere Lepidochelys, che comprende specie come l'olivo ridley e il Kemp's ridley. Il fossile, un carapace parzialmente conservato, è stato trovato nella formazione Chagres del Miocene superiore di Panama.

Questo fossile appena scoperto risale a circa 6 milioni di anni fa, all'epoca del Miocene superiore. Durante questo periodo, il pianeta stava sperimentando uno spostamento verso condizioni più fredde e secche, con un crescente accumulo di ghiaccio ai poli, un calo del livello del mare e una riduzione delle precipitazioni. Studiando questa antica tartaruga marina, gli scienziati sperano di ottenere una migliore comprensione di come queste creature si sono adattate alle mutevoli condizioni ambientali.

Uno dei risultati più significativi di questa scoperta è la presenza di tracce di DNA nelle ossa fossili della tartaruga marina. Utilizzando una soluzione nota come DAPI, gli scienziati sono stati in grado di identificare le cellule ossee conservate con caratteristiche simili al nucleo, indicando l'esistenza di materiale genetico. Questa scoperta è particolarmente notevole, poiché la conservazione del DNA era stata precedentemente segnalata solo in due fossili di dinosauro.

L’importanza di questi fossili va oltre la comprensione della storia evolutiva delle tartarughe marine. Forniscono preziose informazioni sulla biodiversità della regione dei Caraibi durante la formazione dell'istmo di Panama. L'istmo separava i Caraibi dal Pacifico e collegava il Nord e il Sud America. Inoltre, i fossili offrono indizi sulla conservazione dei tessuti molli e della possibile materia vivente originale, come proteine ​​e DNA. Questo campo emergente di ricerca, noto come Paleontologia Molecolare, esplora l’antico materiale genetico conservato nei fossili.

La scoperta di questo antico fossile di tartaruga marina a Panama evidenzia l'inestimabile contributo dei fossili rinvenuti lungo la costa caraibica. Queste scoperte stanno riscrivendo la storia dei vertebrati marini nella regione e approfondendo la nostra comprensione dell’evoluzione della vita sulla Terra.

