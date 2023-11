Nuove intuizioni sul confine tra nucleo e mantello della Terra rivelate da recenti esperimenti

By

Gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria sul confine tra nucleo e mantello della Terra, facendo luce sulle misteriose interazioni tra silicati e materiali metallici in condizioni estreme. In precedenza si sapeva poco sulla dinamica chimica di quest'area, ma recenti esperimenti hanno rivelato un fenomeno affascinante.

Un team di ricercatori dell'Arizona State University, guidato dagli scienziati Dan Shim, Taehyun Kim e Joseph O'Rourke della School of Earth and Space Exploration, ha condotto esperimenti ad alta temperatura e pressione utilizzando tecniche avanzate presso l'Advanced Photon Source di Argonne Laboratorio Nazionale e PETRA III del Deutsches Elektronen-Synchrotron in Germania.

I loro esperimenti hanno simulato le condizioni estreme riscontrate al confine tra nucleo e mantello e hanno dimostrato che l’acqua proveniente dalla superficie terrestre può penetrare in profondità nel pianeta. Quando l'acqua subdotta raggiunge il confine tra nucleo e mantello, avviene una reazione chimica che porta alla formazione di uno strato distinto ricco di idrogeno e impoverito di silicio.

Questo nuovo strato influenza le proprietà del nucleo esterno, trasformandolo in una struttura simile a una pellicola. Inoltre, la reazione genera cristalli di silice, che salgono e si integrano nel mantello, influenzando le condizioni di temperatura al confine nucleo-mantello.

Questi risultati mettono in discussione la convinzione di lunga data secondo cui esiste un limitato scambio di materiale tra il mantello e il nucleo terrestre. Sembra che un sostanziale scambio di materiale avvenga a causa della profonda infiltrazione di acqua nel corso di miliardi di anni. L'interazione tra acqua e silicio nel nucleo porta alla formazione di silice, evidenziando una relazione nucleo-mantello più dinamica.

La scoperta suggerisce anche un ciclo globale dell’acqua più ampio di quanto si pensasse in precedenza. Il nucleo metallico profondo e il ciclo delle acque superficiali sono interconnessi attraverso processi geochimici, che sono significativamente influenzati dalla regione modificata al confine nucleo-mantello.

Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno le implicazioni di questa scoperta, essa fornisce preziose informazioni sui processi interni della Terra e amplia la nostra comprensione delle complesse interazioni che si verificano nelle profondità del nostro pianeta.

Domande frequenti:

D: Qual è il confine nucleo-mantello?

Il confine nucleo-mantello è la regione che separa il nucleo della Terra, composto principalmente da ferro e nichel fusi, dal mantello circostante, che è costituito da materiale roccioso solido.

D: Quali sono le implicazioni dei recenti esperimenti?

Gli esperimenti rivelano che l'acqua proveniente dalla superficie terrestre può infiltrarsi nelle profondità interne, provocando reazioni chimiche e modificando la composizione del confine nucleo-mantello. Ciò mette in discussione le ipotesi precedenti sullo scambio materiale limitato tra il mantello e il nucleo.

D: In che modo questa scoperta influisce sulla nostra comprensione del ciclo dell'acqua terrestre?

I risultati suggeriscono un ciclo globale dell’acqua più esteso di quanto si pensasse in precedenza, con connessioni profonde tra il nucleo metallico profondo e l’acqua in superficie. La regione alterata al confine tra nucleo e mantello gioca un ruolo cruciale in questi processi geochimici.

D: Quali tecniche sono state utilizzate negli esperimenti?

Gli esperimenti hanno utilizzato tecniche di celle a incudine di diamante riscaldate con laser ad alta temperatura e pressione presso strutture avanzate negli Stati Uniti e in Germania per replicare le condizioni estreme al confine del nucleo-mantello della Terra.

D: Dove posso trovare ulteriori informazioni sulla ricerca?

La ricerca è pubblicata sulla rivista Nature Geoscience.