Nuove intuizioni sulla resistenza della crosta terrestre dai modelli acustici nelle rocce

Un recente studio condotto da un team di geologi del MIT ha rivelato che i modelli acustici nelle rocce possono fornire preziose informazioni sulla forza e la stabilità della crosta terrestre. Sottoponendo campioni di marmo a pressioni diverse in studi di laboratorio, i ricercatori hanno scoperto che le rocce emettevano “rimbomi” di tonalità bassa sotto pressioni basse e generavano crepitii di tonalità più alta sotto pressioni più elevate.

Questi modelli acustici possono aiutare gli scienziati a identificare i tipi di crepe e fessure che esistono a diverse profondità nella crosta terrestre, consentendo loro di identificare regioni instabili che potrebbero essere soggette a terremoti o eruzioni vulcaniche. I risultati dello studio, pubblicati negli Atti della National Academy of Sciences, potrebbero anche aiutare nell’esplorazione e nell’estrazione dell’energia geotermica.

La crosta terrestre è composta da rocce che variano in resistenza e stabilità. Le rocce vicino alla superficie sono tipicamente fragili e si fratturano facilmente, mentre le rocce a profondità maggiori sono soggette a pressioni e calore enormi, provocandone il flusso. La transizione dal comportamento fragile a quello duttile, nota come “transizione da fragile a duttile”, non è ben compresa. Si ritiene che sia il punto in cui le rocce sono più forti all'interno della crosta e dove hanno origine i maggiori terremoti.

I ricercatori hanno esaminato come la forza e la stabilità delle rocce siano influenzate dai loro difetti microscopici, come crepe, fessure e pori. Poiché la mappatura visiva di questi difetti è impegnativa, il team ha utilizzato gli ultrasuoni per analizzare il comportamento acustico delle rocce. Le onde sonore rimbalzerebbero, vibrerebbero e si rifletterebbero sui difetti microscopici, fornendo informazioni sui loro schemi.

Sottoponendo campioni di marmo a condizioni di alta pressione monitorando le onde ultrasoniche, il team è stato in grado di osservare i modelli acustici prodotti dalle rocce. Ciò ha permesso loro di comprendere il comportamento delle rocce sotto diverse pressioni e profondità, facendo luce sulla fisica coinvolta nella loro deformazione.

Questo studio potrebbe contribuire a una migliore comprensione della crosta terrestre e aiutare nell'identificazione di regioni potenzialmente pericolose. Inoltre, ha implicazioni per l’estrazione di energia geotermica, poiché fornisce approfondimenti sulle tecniche di perforazione delle rocce in condizioni di modalità mista.

Fonti: MIT, Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze