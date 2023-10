Il grafene mostra proprietà elettroniche uniche se disposto su cinque strati

Un recente studio del MIT ha scoperto un nuovo comportamento elettronico nel grafene quando è impilato in strati. Il grafene, uno strato di carbonio dello spessore di un atomo, è noto per la sua resistenza e conduttività, e questa nuova scoperta potrebbe portare a ulteriori potenziali applicazioni per il materiale.

Lo studio ha scoperto che l’impilamento del grafene in cinque strati secondo uno schema specifico crea uno stato “multiferroico”, in cui mostra sia un magnetismo non convenzionale che un tipo specifico di comportamento elettronico. I materiali multiferroici sono rari e hanno il potenziale per essere utilizzati nell'elettronica per aumentare la velocità dei dischi rigidi riducendo al contempo i costi energetici. I tradizionali dischi rigidi magnetici si affidano alla corrente elettrica per commutare i microscopici magneti che rappresentano i dati binari. Tuttavia, se i dispositivi di stoccaggio fossero realizzati con materiali multiferroici come il grafene impilato, questi magneti potrebbero essere commutati in modo più efficiente e con meno energia.

I ricercatori hanno anche scoperto due proprietà uniche del grafene stratificato. In primo luogo, gli elettroni nel grafene hanno coordinato il loro movimento orbitale, in modo simile ai pianeti che ruotano nella stessa direzione. Inoltre, gli elettroni si stabilirono in “valli” elettronici, gli stati energetici più bassi a loro disposizione, e preferirono stabilirsi in una valle piuttosto che in un’altra. Questa coordinazione e preferenza per una valle si osserva solo nel grafene a cinque strati.

Il team è stato in grado di controllare sia il magnetismo che le proprietà elettroniche degli strati di grafene. Questa nuova scoperta, che hanno chiamato “ferro-valleytricity”, offre nuove informazioni sul comportamento del grafene e apre possibilità per la progettazione di dispositivi di stoccaggio più efficienti.

Fonte:

– Studio del MIT