Rischio di tempeste solari: vulnerabilità della Terra alle esplosioni solari

Il nostro sole mite, che ci fornisce luce e calore, è anche capace di potenti esplosioni solari che possono avere effetti devastanti sulla tecnologia terrestre. Mentre la nostra atmosfera ci protegge dalle radiazioni emesse durante queste tempeste solari, le nostre reti elettriche e le reti di comunicazione rischiano di subire gravi danni. Questa realizzazione è particolarmente rilevante per il nostro futuro tecnologicamente avanzato.

Gli scienziati hanno recentemente scoperto le prove della più grande tempesta solare mai identificata, nota come “Evento Miyake”, avvenuta 14,300 anni fa. Questo evento si riferisce ad un massiccio rilascio di particelle solari e radiazioni dal sole verso l'atmosfera terrestre. Le conseguenze di una simile esplosione solare si riflettono in un aumento significativo dei livelli di radiocarbonio immagazzinati negli anelli degli alberi della Terra.

I ricercatori hanno combinato queste prove con risultati simili ottenuti dalle carote di ghiaccio della Groenlandia, fornendo prove convincenti di una colossale esplosione solare. Lo studio è stato pubblicato su Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences della Royal Society.

Gli impatti potenziali delle tempeste solari estreme sulla Terra sono immensi. Il professor Tim Heaton, esperto di statistica applicata all'Università di Leeds, avverte che tali temporali potrebbero danneggiare permanentemente i trasformatori della rete elettrica, causando blackout diffusi che dureranno mesi.

Sebbene non della stessa entità, una tempesta solare nel 1989 causò un’eruzione di gas caldo, nota come espulsione di massa coronale (CME), che mandò via l’elettricità a milioni di persone in Canada. La CME ha colpito il campo magnetico terrestre, provocando un blackout di 12 ore.

Un evento Miyake, simile a quello avvenuto 14,300 anni fa, avrebbe una portata e un impatto ancora più significativi. I ricercatori hanno identificato un totale di nove eventi Miyake nel corso della storia, inclusi eventi nel 993 d.C. e nel 774 d.C. Tuttavia, la tempesta di 14,300 anni appena identificata è la più grande mai registrata, circa il doppio dei due eventi precedenti.

La tempesta solare più intensa osservata direttamente che ha colpito la Terra si è verificata nel 1859, nota come Evento Carrington. Ha causato la scintilla delle linee telegrafiche globali e ha dato fuoco agli uffici telegrafici. Tuttavia, un evento di tipo Miyake sarebbe ancora più potente e potenzialmente dannoso, di un ordine di grandezza maggiore, il che significa che sarebbe circa dieci volte più potente.

La notizia positiva è che la NASA e altre agenzie spaziali stanno studiando attivamente il sole e il suo comportamento. Si prevede che la Parker Solar Probe della NASA fornirà dati preziosi nei prossimi anni, aiutando i ricercatori a prevedere l’impatto delle espulsioni solari sulla superficie terrestre e consentendo una migliore preparazione, come interruzioni temporanee della rete elettrica, in regioni o paesi specifici.

Fonte:

– Le transazioni filosofiche della Royal Society A: Scienze matematiche, fisiche e ingegneristiche

– Nasa