La cura per la perdita ossea negli astronauti si mostra promettente

È stato dimostrato che un farmaco appositamente formulato previene la perdita ossea nei topi, il che potrebbe portare benefici agli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). I ricercatori dell’Università della California a Los Angeles (UCLA) e del Forsyth Institute in Massachusetts hanno sviluppato un farmaco che non solo previene la perdita ossea nei topi che risiedono sulla ISS, ma ne aumenta anche la densità ossea.

Il team ha scoperto che la microgravità provoca una diminuzione dell’1% nella densità minerale ossea (BMD) per mese di esposizione. Per combattere questo problema, hanno utilizzato una proteina chiamata NELL-XNUMX, che regola la crescita ossea, e l’hanno modificata per creare un farmaco noto come BP-NELL-PEG che prende di mira i tessuti ossei senza effetti collaterali negativi. I topi trattati con BP-NELL-PEG hanno mostrato un aumento significativo della BMD rispetto al gruppo di controllo.

Sebbene questa svolta sia promettente per future missioni spaziali, compresi soggiorni prolungati in microgravità, non sono disponibili informazioni su quando potrebbero iniziare i test sull’uomo di NELL-1. Finora, solo una società, la Bone Biologics con sede nel Massachusetts, ha condotto studi clinici sull’uomo utilizzando NELL-1 per trattare la malattia degenerativa del disco in un programma pilota in Australia. Lo stato di questo studio rimane incerto.

Nonostante la potenziale cura per la perdita ossea negli astronauti, sono necessarie ulteriori ricerche per affrontare altri effetti sulla salute derivanti dall’esposizione allo spazio, come i cambiamenti cerebrali. Per ora, gli astronauti continueranno a fare affidamento su sessioni regolari di tapis roulant per mitigare i rischi associati alle missioni spaziali prolungate.

Fonte:

– Università della California a Los Angeles (UCLA)

– L’Istituto Forsyth

– Prodotti biologici per le ossa