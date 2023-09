Il mistero dei diamanti rosa: gli scienziati trovano l'"ingrediente mancante" per la formazione

Gli scienziati hanno recentemente fatto una scoperta rivoluzionaria riguardante la formazione dei diamanti rosa, noti per la loro rarità e squisita bellezza. I diamanti rosa sono tra le pietre più costose del mondo e sono da tempo ambiti da collezionisti e appassionati di gioielli. La maggior parte di queste gemme rare, oltre il 90%, sono state scoperte nella miniera di Argyle, nella remota Australia nord-occidentale, che ha recentemente cessato le attività.

La questione del perché la miniera di Argyle abbia prodotto un numero così elevato di diamanti rosa ha lasciato perplessi i ricercatori per anni. A differenza della maggior parte delle altre miniere di diamanti, che si trovano nel mezzo dei continenti, la miniera di Argyle è situata ai margini di uno di essi. In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, un team di scienziati australiani ha rivelato che i diamanti rosa furono portati sulla superficie terrestre attraverso la disgregazione del primo supercontinente circa 1.3 miliardi di anni fa.

Secondo l'autore principale dello studio, Hugo Olierook della Curtin University nell'Australia occidentale, due dei tre ingredienti necessari per la formazione dei diamanti rosa erano già conosciuti. Il primo ingrediente è il carbonio, che deve trovarsi nelle profondità della Terra, almeno 150 chilometri (93 miglia) sotto la superficie. Se il carbonio fosse meno profondo, si trasformerebbe in grafite, una sostanza molto meno preziosa dei diamanti.

Il secondo ingrediente è la quantità precisa di pressione necessaria per alterare la purezza dei diamanti e conferire loro la loro caratteristica tonalità rosa. Olierook spiega che applicando una pressione troppo bassa si otterrebbero diamanti trasparenti, mentre una pressione eccessiva li farebbe diventare marroni. Vale la pena notare che gran parte dei diamanti trovati nella miniera di Argyle erano della varietà marrone meno preziosa.

Questa recente scoperta fa luce sul processo di formazione dei diamanti rosa e fornisce preziose informazioni per localizzare depositi simili in tutto il mondo. Ulteriori ricerche in questo campo potrebbero portare alla luce ulteriori fonti di queste gemme altamente ricercate, offrendo una maggiore offerta sul mercato. Lo studio rafforza il fascino e l’intrigo che circondano i diamanti rosa, consolidando la loro reputazione come alcune delle pietre più pregiate ed esclusive al mondo.

