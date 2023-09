Scoperto l'"ingrediente mancante" dei diamanti rosa, che apre nuove opportunità per la ricerca di pietre preziose rare

Gli scienziati hanno fatto un passo avanti nella comprensione della formazione dei diamanti rosa, noti per la loro rarità e bellezza. Queste pietre preziose, considerate tra le più costose al mondo, sono state trovate in abbondanza nella miniera di Argyle, in Australia, recentemente chiusa. Tuttavia, le ragioni dell’elevata concentrazione di diamanti rosa in questa particolare località sono rimaste a lungo un mistero.

In uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, ricercatori australiani hanno rivelato che i diamanti rosa trovati ad Argyle furono portati sulla superficie terrestre oltre 1.3 miliardi di anni fa. I diamanti si sono formati attraverso una combinazione di tre ingredienti chiave. Il primo è il carbonio, che deve essere sepolto in profondità nella Terra, al di sotto dei 150 km. Il secondo ingrediente è una quantità specifica di pressione che fa diventare rosa i diamanti altrimenti chiari. Una pressione troppo bassa si traduce in diamanti marroni, che sono meno preziosi.

L'ingrediente mancante, secondo quanto scoperto dai ricercatori, è l'evento vulcanico che ha portato i diamanti in superficie, rendendoli accessibili all'uomo. Analizzando minuscoli cristalli in un campione di roccia proveniente dalla miniera di Argyle, gli scienziati sono stati in grado di determinare l'età dei diamanti e stabilire una cronologia più accurata. Hanno scoperto che i diamanti furono spinti verso l’alto durante la disgregazione del primo supercontinente del mondo, noto come Nuna o Columbia, 1.3 miliardi di anni fa.

Questa ricerca innovativa ha importanti implicazioni per le future ricerche di diamanti. È ormai noto che i diamanti rosa si trovano vicino ai bordi dei continenti, nelle antiche catene montuose che segnano la disgregazione degli antichi supercontinenti. Possibili luoghi per scoperte future includono Canada, Russia, Africa meridionale e Australia.

Anche se la chiusura della miniera di Argyle ha contribuito alla scarsità dei diamanti rosa, si prevede che il loro valore continuerà ad aumentare. La ritrovata comprensione del loro processo di formazione potrebbe aiutare a guidare gli sforzi futuri per trovare queste pietre preziose rare, anche se è improbabile che sia un processo facile o veloce.

In conclusione, la scoperta dell’”ingrediente mancante” dei diamanti rosa apre nuove possibilità per localizzare queste preziose pietre preziose. Gli scienziati ora hanno una comprensione più chiara delle condizioni necessarie per la loro formazione, il che potrebbe aiutare nelle future ricerche di diamanti rosa in altre regioni del mondo.

Fonte:

– Comunicazioni sulla natura

– Università Curtin

– Università di Adelaide