Diamanti rosa: l’”ingrediente mancante” e la ricerca di altro

Un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Communications ha fatto luce sulla formazione dei diamanti rosa, alcune delle pietre preziose più rare e costose al mondo. I ricercatori della Curtin University, con sede in Australia, hanno scoperto l’”ingrediente mancante” che spiega perché la miniera australiana di Argyle, ora chiusa, produceva un numero insolitamente alto di diamanti rosa.

Lo studio rivela che i diamanti rosa furono portati sulla superficie terrestre circa 1.3 miliardi di anni fa durante la disgregazione del primo supercontinente. I ricercatori hanno identificato i tre ingredienti necessari per la formazione dei diamanti rosa. Il primo è il carbonio, che si trova in profondità sotto la superficie terrestre. Il secondo è la giusta quantità di pressione, che fa diventare rosa i diamanti altrimenti chiari. Il terzo ingrediente, precedentemente sconosciuto, è un evento vulcanico che ha spinto i diamanti in superficie.

Utilizzando un laser più sottile di un capello umano, i ricercatori hanno determinato che la miniera di Argyle ha circa 1.3 miliardi di anni, il che significa che i diamanti sono emersi 100 milioni di anni più tardi di quanto si credesse in precedenza. Questo lasso di tempo è in linea con la disgregazione del supercontinente noto come Nuna o Columbia. L’immensa pressione che ha alterato il colore dei diamanti si è verificata durante le collisioni tra l’Australia occidentale e settentrionale 1.8 miliardi di anni fa. Quando Nuna iniziò a disgregarsi, riattivò la “cicatrice” di quell’evento, permettendo al magma di fuoriuscire, portando con sé i diamanti.

Questa scoperta rivoluzionaria potrebbe avere implicazioni per la futura esplorazione dei diamanti. Tradizionalmente, le ricerche di diamanti si sono concentrate sul centro dei continenti, ma i ricercatori suggeriscono che guardare verso i bordi dei continenti potrebbe portare alla scoperta di più diamanti rosa. Le potenziali località per la ricerca di queste gemme rare includono Canada, Russia, Africa meridionale e Australia. Tuttavia, i ricercatori avvertono che trovare altri diamanti rosa non sarà facile né veloce.

La chiusura della miniera di Argyle nel 2020 ha ulteriormente aumentato il valore dei diamanti rosa, poiché la loro offerta sta diventando più scarsa. I risultati dello studio forniscono informazioni cruciali sulla formazione dei diamanti rosa e potrebbero aiutare nella ricerca di queste pietre preziose molto ricercate in nuove regioni.

– Nature Communications, “Posizionamento del deposito di diamanti Argyle in un’antica zona di rift innescata dalla rottura del supercontinente”

– Agenzia di stampa AFP