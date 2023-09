Trovato l'"ingrediente mancante" dei diamanti rosa, che apre le porte a nuove scoperte

Gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria che fa luce sulle origini dei diamanti rosa, una delle pietre preziose più costose e ricercate al mondo. La maggior parte dei diamanti rosa sono stati rinvenuti nella miniera di Argyle, ora chiusa, nella remota Australia nordoccidentale, ma le ragioni dietro l’abbondanza di queste pietre preziose sono rimaste un mistero.

In uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, un team di ricercatori australiani ha rivelato che i diamanti rosa si sono formati in seguito alla disgregazione del primo supercontinente circa 1.3 miliardi di anni fa. Questo evento ha portato i diamanti sulla superficie terrestre, rendendoli accessibili agli esseri umani.

L'autore principale dello studio, Hugo Olierook della Curtin University, ha spiegato che la formazione dei diamanti rosa richiede tre ingredienti. Il primo è il carbonio, ma non un carbonio qualsiasi: deve trovarsi nelle profondità della Terra, al di sotto dei 150 km. Il secondo ingrediente è la giusta quantità di pressione per influenzare la purezza dei diamanti, trasformandoli da chiari a rosa. Infine, l'ingrediente mancante è un evento vulcanico che ha spinto i diamanti sulla superficie terrestre.

Utilizzando un laser più sottile di un capello umano, i ricercatori hanno esaminato i cristalli in un campione di roccia di Argyle e hanno determinato che i diamanti sono emersi 1.3 miliardi di anni fa, ovvero 100 milioni di anni dopo quanto si credeva in precedenza. Questa linea temporale è in linea con la disgregazione del supercontinente, noto come Nuna o Columbia, avvenuta circa 1.8 miliardi di anni fa.

Durante questo periodo di collisioni sconvolgenti, un'enorme pressione ha distorto il colore dei diamanti, conferendo loro la loro tonalità rosa. Quando Nuna iniziò a disgregarsi, attivò la “cicatrice” di queste collisioni, provocando la fuoriuscita di magma attraverso la vecchia cicatrice e portando con sé i diamanti.

Anche se la miniera di Argyle è stata chiusa, questa nuova comprensione del processo di formazione dei diamanti rosa potrebbe aiutare gli sforzi futuri per individuare gemme simili. Le aree vicine ai confini dei continenti, come Canada, Russia, Africa meridionale e Australia, anch’esse colpite dalla disgregazione di Nuna, hanno il potenziale per diventare nuovi “paradisi dei diamanti rosa”.

Anche se si prevede che il valore dei diamanti rosa continuerà ad aumentare con la diminuzione dell’offerta, trovare più di queste gemme rare non sarà un compito facile o veloce. Tuttavia, questa scoperta apre la strada a continue esplorazioni e al potenziale rinvenimento di diamanti rosa ancora più straordinari.

Fonte: Comunicazioni sulla natura.