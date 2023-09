Antico fossile di ragno gigante con botola trovato in Australia

Gli scienziati hanno fatto una scoperta significativa in Australia, rinvenendo un ragno gigante fossilizzato nel Nuovo Galles del Sud. Questo è solo il quarto esemplare del suo genere trovato nel paese. Il ragno, chiamato Megamonodontium mccluskyi, visse durante il periodo Miocene, circa 11-16 milioni di anni fa. La scoperta è importante poiché in Australia sono stati trovati solo quattro fossili di ragno, il che ha reso difficile per gli scienziati comprendere la storia evolutiva di queste creature. Studiando il fossile, i ricercatori possono ottenere informazioni sull'estinzione dei ragni e comprendere meglio il passato.

Il ragno gigante della botola avrebbe risieduto in quella che oggi è un'area prativa conosciuta come McGraths Flat, ma una volta era una lussureggiante foresta pluviale. La scoperta di questo fossile di ragno, insieme ad altri fossili di piante, ragni botola, cicale giganti e vespe, consente agli scienziati di saperne di più sul clima passato dell'Australia. Il fatto che sia stato ritrovato in uno strato di sedimenti della foresta pluviale indica che un tempo la regione era molto più umida di quanto lo sia oggi. Queste informazioni possono aiutare i ricercatori a capire in che modo il cambiamento climatico ha già influenzato gli ecosistemi del paese e come potrebbe continuare a influenzarli.

Il ragno fossilizzato è cinque volte più grande dei suoi parenti moderni, con una lunghezza del corpo di 23.31 millimetri. Attraverso la microscopia elettronica a scansione, gli scienziati sono stati in grado di esaminare i più piccoli dettagli dell'anatomia del ragno, come gli artigli e le setole. Questi dettagli hanno permesso loro di posizionarlo con sicurezza vicino al moderno Monodontium, o ragno botola. Tuttavia, da allora la specie si è estinta nell’Australia continentale e si trova solo nelle foreste umide da Singapore alla Papua Nuova Guinea.

Questa significativa scoperta fornisce nuove informazioni sulla storia evolutiva e sull’estinzione dei ragni in Australia. Fa luce anche sul clima passato del paese e su come è cambiato nel corso di milioni di anni. I risultati sono stati pubblicati sullo Zoological Journal della Linnean Society.

