Antico fossile di ragno gigante con botola trovato in Australia

Un gigantesco ragno botola fossilizzato è stato scoperto nel Nuovo Galles del Sud, rendendolo solo il quarto esemplare del suo genere trovato in Australia. Chiamato "Megamonodontium mccluskyi", il ragno avrebbe abitato le aree circostanti, che un tempo erano rigogliose foreste pluviali. La scoperta di questa specie fa luce sulla storia evolutiva dei ragni e colma una lacuna nella nostra comprensione del passato.

Il ragno visse durante il periodo Miocenico, circa 11-16 milioni di anni fa. Il suo parente vivente più prossimo oggi si trova nelle foreste umide di Singapore e Papua Nuova Guinea. Ciò suggerisce che il gruppo di ragni un tempo occupava ambienti simili nell’Australia continentale, ma si estinse quando il paese divenne più arido.

Il fossile è stato trovato tra altri fossili del Miocene, alcuni dei quali erano così ben conservati che erano visibili le strutture subcellulari. Gli scienziati sono stati in grado di studiare i minimi dettagli del corpo del ragno utilizzando la microscopia elettronica a scansione. Il fossile somiglia molto al moderno Monodontium, o ragno botola, ma è cinque volte più grande. Il corpo del Megamonodontium mccluskyi misura 23.31 millimetri di lunghezza.

La scoperta di questo antico ragno fornisce anche informazioni sulle condizioni climatiche del passato in Australia. Il fatto che sia stato ritrovato in uno strato di sedimenti della foresta pluviale indica che un tempo la regione era molto più umida di quanto lo sia oggi. Queste informazioni possono aiutare gli scienziati a comprendere meglio come il riscaldamento climatico abbia influenzato la biodiversità del Paese in passato e come potrebbe continuare a farlo in futuro.

Il ragno botola fossilizzato non è solo il più grande del suo genere trovato in Australia, ma è anche il primo fossile della famiglia dei Barychelidae trovato in tutto il mondo. I ragni botola dai piedi a pennello, come questa specie antica, non si trovano comunemente come fossili perché trascorrono gran parte del loro tempo all'interno delle tane, che non favoriscono la fossilizzazione.

Questa significativa scoperta è stata pubblicata sullo Zoological Journal della Linnean Society, contribuendo alla nostra comprensione dell'antico ecosistema australiano e della storia evolutiva dei ragni.

Fonte: Matthew R. McCurry, Michael Frese, Robert Raven