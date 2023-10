Fossile gigante di ragno botola scoperto in Australia

I ricercatori hanno scoperto un ragno gigante fossilizzato con botola nel Nuovo Galles del Sud, in Australia. Questa rara scoperta fornisce preziose informazioni sulla storia evolutiva e sull’estinzione dei ragni. Il ragno, chiamato "Megamonodontium mccluskyi", visse durante il periodo Miocene, circa 11-16 milioni di anni fa.

Sono stati trovati solo quattro fossili di ragno in tutto il continente, rendendo difficile per gli scienziati comprendere la storia evolutiva dei ragni. Questa nuova scoperta colma una lacuna significativa nella nostra comprensione. Si ritiene che il parente vivente più prossimo di questo fossile abiti ora nelle foreste umide da Singapore alla Papua Nuova Guinea, suggerendo che il gruppo un tempo occupava ambienti simili nell’Australia continentale ma si estinse quando il continente divenne più arido.

Il fossile di ragno è stato trovato in uno strato di sedimenti della foresta pluviale, indicando che la regione era significativamente più umida in passato di quanto lo sia oggi. Questa scoperta fornisce informazioni sul clima passato dell’Australia e su come è cambiato nel tempo. Comprendere le condizioni climatiche del passato può aiutare gli scienziati a prevedere in che modo i futuri cambiamenti climatici potrebbero avere un impatto sulla biodiversità del paese.

Il ragno fossilizzato è cinque volte più grande dei suoi parenti moderni, con una lunghezza del corpo di 23.31 millimetri. Le tecniche di imaging ad alta risoluzione hanno permesso agli scienziati di studiarne i minimi dettagli, come gli artigli e le setole sui pedipali, sulle gambe e sul corpo. Ciò ha permesso loro di classificare con sicurezza il fossile come membro della famiglia Monodontium, o ragno botola.

La scoperta di questa specie non rappresenta solo il più grande ragno fossile trovato in Australia ma anche il primo fossile della famiglia dei Barychelidae scoperto in tutto il mondo. Ciò suggerisce che i ragni botola dai piedi a spazzola potrebbero non fossilizzarsi spesso a causa del loro comportamento nelle tane, che non si presta alla fossilizzazione.

Ulteriori ricerche e scoperte nel campo della paleontologia continueranno a far luce sulla storia antica della variegata fauna selvatica australiana e sugli impatti dei cambiamenti ambientali sulla sopravvivenza delle specie.

