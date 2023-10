Scoperto in Australia il fossile di un antico ragno gigante con botola

Scienziati australiani hanno scoperto un gigantesco ragno botola fossilizzato nel Nuovo Galles del Sud, che rappresenta il quarto esemplare conosciuto del suo genere nel paese. L'antico ragno, chiamato Megamonodontium mccluskyi, visse durante il periodo Miocene, circa 11-16 milioni di anni fa. Questa scoperta è significativa perché i fossili di ragno in Australia sono rari, rendendo difficile per gli scienziati comprendere la loro storia evolutiva.

La scoperta di questo fossile di ragno fornisce nuove informazioni sul clima passato dell’Australia. Il fatto che sia stato ritrovato in uno strato di sedimenti della foresta pluviale suggerisce che un tempo la regione era molto più umida di quanto lo sia adesso. Queste informazioni possono aiutare gli scienziati a comprendere meglio come il riscaldamento climatico abbia già avuto un impatto sugli ecosistemi australiani e come potrebbe continuare ad alterarli in futuro.

Si ritiene che il ragno fossilizzato sia imparentato con il moderno Monodontium, o ragno botola, ma è di dimensioni molto più grandi. Il suo corpo misura 23.31 millimetri di lunghezza, ovvero più di un pollice. Il parente vivente più prossimo di questo antico ragno ora risiede nelle foreste umide che vanno da Singapore alla Papua Nuova Guinea, indicando che questi ragni un tempo occupavano ambienti simili nell’Australia continentale prima di estinguersi quando il paese divenne più arido.

Il ragno fossilizzato è stato scoperto tra altri fossili del Miocene, alcuni dei quali erano eccezionalmente ben conservati, consentendo agli scienziati di studiare i minimi dettagli degli artigli, delle setole, delle zampe e del corpo principale del ragno. Questo livello di dettaglio ha aiutato i ricercatori a classificare con sicurezza il fossile come appartenente alla famiglia dei Barychelidae, un gruppo che non è stato precedentemente trovato sotto forma di fossile in nessun'altra parte del mondo.

Nel complesso, questa scoperta offre preziose informazioni sulla storia evolutiva dei ragni in Australia e contribuisce alla nostra comprensione dei climi passati e dei cambiamenti ambientali nella regione.

Fonte:

– Matthew R. McCurry, Michael Frese, Robert Raven. "Varie specie del moderno ragno botola." Giornale zoologico della Linnean Society.

– L'aracnologo Robert Raven del Queensland Museum.