Fossile di ragno preistorico trovato in Australia

Gli scienziati hanno scoperto un ragno gigante fossilizzato con botola nel Nuovo Galles del Sud, in Australia. Questo raro ritrovamento è solo il quarto esemplare del suo genere trovato nel paese. Il ragno, chiamato "Megamonodontium mccluskyi", visse durante il periodo Miocenico, circa 11-16 milioni di anni fa. Avrebbe vagato e cacciato nelle aree circostanti, che un tempo erano una lussureggiante foresta pluviale.

La scoperta di questo fossile di ragno è significativa perché fa luce sulla storia evolutiva e sull'estinzione dei ragni in Australia. Il paleontologo Matthew McCurry spiega che in tutto il continente sono stati trovati solo quattro fossili di ragno, rendendo difficile per gli scienziati comprendere il loro passato evolutivo. Studiando questo nuovo fossile, i ricercatori hanno acquisito preziose informazioni sull’estinzione dei ragni e hanno colmato una lacuna nella nostra comprensione del passato.

I risultati forniscono anche informazioni sul clima passato dell’Australia. Il fatto che il fossile di ragno sia stato trovato in uno strato di sedimenti della foresta pluviale suggerisce che un tempo la regione era molto più umida di quanto lo sia oggi. Questa scoperta potrebbe aiutare gli scienziati a capire come il riscaldamento climatico abbia già avuto un impatto sugli ecosistemi del Paese e come potrebbe continuare a cambiarli in futuro.

Il ragno fossilizzato è simile al moderno Monodontium, o ragno botola, ma è cinque volte più grande. Il suo corpo misura 23.31 millimetri di lunghezza, ovvero poco più di un pollice. La scoperta di questa specie non è solo degna di nota per le sue dimensioni, ma è anche il primo fossile della famiglia dei Barychelidae ritrovato a livello mondiale. L'aracnologo Robert Raven suggerisce che i ragni botola dai piedi a spazzola, come Megamonodontium mccluskyi, potrebbero non essere comunemente trovati come fossili perché trascorrono la maggior parte del loro tempo all'interno di tane, che non favoriscono la fossilizzazione.

Questa scoperta rivoluzionaria è stata pubblicata sullo Zoological Journal della Linnean Society, contribuendo al crescente corpus di conoscenze sulla flora e la fauna preistorica dell'Australia.

Fonte:

– Matthew R McCurry, Michael Frese, Robert Raven, Varie specie del moderno ragno botola, Zoological Journal of the Linnean Society