Sbiancamento dei coralli trovato a profondità inaspettate nell'Oceano Indiano

By

I ricercatori dell’Università di Plymouth hanno fatto una scoperta sorprendente riguardo allo sbiancamento dei coralli nell’Oceano Indiano. Hanno trovato prove di sbiancamento dei coralli fino a 90 metri (295 piedi) sotto la superficie, profondità che in precedenza si pensava fossero resistenti al riscaldamento dell’oceano. Lo studio, pubblicato su Nature Communications, ha rivelato che fino all’80% delle barriere coralline in alcune aree del fondale marino sono state danneggiate dall’innalzamento della temperatura dell’oceano.

Tradizionalmente, si credeva che i coralli più profondi fossero resistenti al riscaldamento dell’oceano perché si pensava che le acque più fredde in cui vivono rimanessero relativamente stabili. Tuttavia, questo studio ha dimostrato che non è così, mettendo potenzialmente a rischio le barriere coralline a profondità simili in tutto il mondo a causa dei cambiamenti climatici.

Il gruppo di ricerca ha utilizzato una combinazione di monitoraggio in situ, robot sottomarini e dati oceanografici generati dai satelliti per studiare il fenomeno. Hanno scoperto che anche quando la temperatura superficiale rimaneva stabile, un aumento significativo della temperatura sotto la superficie stava colpendo i coralli delle profondità marine. Questo sbiancamento delle profondità marine si è verificato anche quando le barriere coralline meno profonde non mostravano segni di danno.

Anche se lo studio ha scoperto che parti della barriera corallina si erano riprese quando i ricercatori sono tornati nel 2020 e nel 2022, i risultati sono ancora motivo di preoccupazione. Si prevedeva che i coralli mesofotici, trovati tra i 100 e i 490 piedi sotto la superficie, mitigassero il danno ecologico causato dallo sbiancamento dei coralli nelle acque poco profonde dovuto al riscaldamento dell’oceano. Tuttavia, anche questi coralli sono ora a rischio.

L’impatto del cambiamento climatico sull’oceanografia della regione è amplificato da cicli naturali, come El Nino e il dipolo dell’Oceano Indiano. I ricercatori sottolineano l’urgente necessità di ampliare la nostra comprensione degli impatti di questi cambiamenti su questi ambienti, di cui attualmente abbiamo una conoscenza limitata.

Fonte:

– Studio pubblicato su Nature Communications

– Gruppo di ricerca dell’Università di Plymouth