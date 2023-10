By

Un recente studio pubblicato su Earth-Science Reviews getta nuova luce sull’estinzione del biota Malvinoxhosan, un antico gruppo di animali acquatici che un tempo abitava il supercontinente Gondwana. Per quasi due secoli la causa della loro scomparsa è rimasta un mistero, ma ora i ricercatori credono di aver scoperto la verità. Il dito della colpa punta direttamente contro il cambiamento climatico.

Gondwana, che comprendeva parti dell'attuale Africa, Sud America, Australia, Antartide, subcontinente indiano e penisola arabica, era situata vicino al Polo Sud. Nel corso di 5 milioni di anni, il livello del mare attorno al Gondwana si abbassò gradualmente, portando infine all'estinzione del biota Malvinoxhosan.

Rianalizzando centinaia di fossili ed esaminando le proprietà geologiche delle rocce in cui sono stati trovati, i ricercatori sono stati in grado di ricostruire una sequenza temporale degli eventi. Gli strati fossili del biota del Malvinoxhosan corrispondevano a lievi diminuzioni del livello del mare, che si sono rivelate la “pistola fumante” che ha innescato questi eventi di estinzione. Il cambiamento climatico causato dall’abbassamento del livello del mare ha interrotto le correnti oceaniche, influenzando i processi oceanici attorno al Polo Sud.

Il biota del Malvinoxhosan, che si ritiene si sia evoluto per sopravvivere in acque più fredde, non è riuscito ad adattarsi ai cambiamenti climatici derivanti dalle interruzioni delle correnti oceaniche. Di conseguenza, furono sostituiti da specie marine più adattabili, adatte alle acque più calde.

Questo evento di estinzione ha avuto un impatto devastante sull’ecosistema attorno al Polo Sud, portando a un collasso della biodiversità che persiste ancora oggi. I risultati dello studio hanno implicazioni più ampie e servono da avvertimento sulla vulnerabilità degli ambienti e degli ecosistemi polari ai cambiamenti del livello del mare e della temperatura.

Di fronte all’attuale crisi della biodiversità, questa ricerca evidenzia quanto gli ecosistemi siano sensibili ai cambiamenti climatici indotti dall’uomo. Serve a ricordare chiaramente che qualsiasi cambiamento irreversibile che apportiamo oggi avrà conseguenze permanenti e di vasta portata per il nostro pianeta.

FAQ

D: Cos'è Gondwana?



R: Il Gondwana era un supercontinente che esisteva circa 420 milioni di anni fa e comprendeva parti dell'Africa, del Sud America, dell'Australia, dell'Antartide, del subcontinente indiano e della penisola arabica.

D: Qual era il biota del Malvinoxhosan?



R: Il biota Malvinoxhosan era un antico gruppo di animali acquatici che vivevano nelle acque circostanti Gondwana. Consisteva principalmente di trilobiti, brachiopodi simili a bivalvi, molluschi ed echinodermi.

D: Cosa ha causato l'estinzione del biota Malvinoxhosan?



R: Una graduale diminuzione del livello del mare ha interrotto le correnti oceaniche attorno al Polo Sud, provocando cambiamenti climatici ai quali il biota Malvinoxhosan non è riuscito ad adattarsi, portando infine alla loro estinzione.

D: Cosa ci dice questa ricerca sugli attuali cambiamenti climatici?



R: Lo studio evidenzia la sensibilità degli ambienti e degli ecosistemi polari ai cambiamenti del livello del mare e della temperatura. Serve a ricordare le conseguenze irreversibili dei cambiamenti climatici indotti dall’uomo sulla biodiversità.

D: L’ecosistema attorno al Polo Sud potrà recuperare i suoi livelli storici di biodiversità?



R: L’ecosistema non si è completamente ripreso dall’evento di estinzione, suggerendo che la perdita di biodiversità causata dalla scomparsa del biota Malvinoxhosan ha avuto impatti duraturi.