Gli scienziati scoprono l'enigmatico viaggio del continente perduto Argoland

I ricercatori hanno fatto un passo avanti interessante nello studio del continente perduto Argoland, facendo luce sulla sua misteriosa scomparsa dalla faccia della Terra 155 milioni di anni fa. Contrariamente alle teorie precedenti, gli scienziati hanno ora scoperto che l’Argoland ha subito una tumultuosa separazione dall’Australia occidentale a causa di potenti forze tettoniche, causandone la disintegrazione e la dispersione in tutto il sud-est asiatico.

L'indagine sul continente perduto, svelata in uno studio pubblicato sulla rivista Gondwana Research, ha comportato il meticoloso ripercorso del precario viaggio dell'Argoland. Frammenti dell'antica terra sono stati trovati sparsi in Indonesia e Myanmar, fornendo prove cruciali per l'analisi del team. Tuttavia, i tentativi di ricostruire l’Argoland esclusivamente a partire da questi resti frammentati si sono rivelati infruttuosi, portando i ricercatori su un nuovo percorso investigativo.

Ricordando i frammenti sparsi, i ricercatori hanno portato alla luce resti di piccoli oceani risalenti a circa 200 milioni di anni fa. Queste scoperte hanno indicato che l'Argoland ha subito significative fessure e stiramenti prima di rompersi definitivamente. Il lungo processo di attività tettonica ha provocato la graduale deriva dei frammentati “continenti a nastro” e degli oceani intermedi verso il sud-est asiatico circa 155 milioni di anni fa.

L'autore principale dello studio Eldert Advokaat, ricercatore di scienze della Terra presso l'Università di Utrecht, si è giustamente riferito all'Argoland come ad un "Argopelago", evidenziandone lo stato già frammentato ed esteso. Il team ritiene che questa rivelazione rivoluzionaria possa anche fornire preziose informazioni sul clima passato della regione. La formazione di oceani tra i frammenti dell’Argoland probabilmente ha portato a un effetto di raffreddamento e potrebbe aver influenzato la diversa distribuzione delle specie che si trovano oggi nel sud-est asiatico.

Lo svelamento dell'enigmatica storia dell'Argoland funge da trampolino di lancio per ulteriori ricerche e apre le porte a una comprensione più profonda dei complessi processi geologici che modellano il nostro pianeta. Gli scienziati sono ottimisti sul fatto che questa scoperta aprirà la strada a nuove indagini sull’impatto dell’antico continente sui modelli climatici e sulla biodiversità.

