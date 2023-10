La nuova tecnologia consente l'imaging in tempo reale delle onde sonore nei materiali cristallini

Gli scienziati hanno sviluppato una nuova tecnologia che consente l'imaging in tempo reale delle onde sonore che viaggiano attraverso materiali cristallini. I materiali cristallini solidi, come metalli, ceramica e roccia, sono notoriamente difficili da modellare a causa delle loro strutture e comportamenti complessi. I metodi precedenti hanno consentito agli scienziati di caratterizzare questi materiali con una risoluzione di soli 100 nanometri. Tuttavia, sono stati limitati nella loro capacità di catturare la dinamica dei materiali che si verificano nel tempo, di solito in grado di seguire solo i cambiamenti nell’ordine dei millisecondi o dei secondi.

La nuova tecnologia, descritta in un recente articolo pubblicato su PNAS, prevede l'utilizzo di raggi X altamente specializzati e un microscopio avanzato costruito all'estremità di un laser a elettroni liberi a raggi X lungo 3 km. Questo microscopio consente ai ricercatori di visualizzare in tempo reale le onde sonore che viaggiano attraverso un campione di diamante di 1 mm. Il team è riuscito a catturare istantanee delle onde sonore con una risoluzione temporale di pochi picosecondi.

Secondo il professor Henning Friis Poulsen, autore corrispondente dello studio, la nuova tecnologia fornisce un modo non invasivo e più veloce per visualizzare i processi strutturali nei materiali cristallini. Apre possibilità di studiare un’ampia gamma di fenomeni strutturali ultraveloci che in precedenza erano fuori dalla portata della scienza. Ciò include lo studio dei processi in vari materiali, come metamateriali, cristalli fotonici, materiali termoelettrici e persino materiali morbidi come il perilene e le perovskiti ibride.

La capacità di visualizzare e comprendere la dinamica delle onde sonore nei materiali cristallini ha implicazioni per la fisica dello stato solido, la scienza dei materiali e la geoscienza. Potrebbe anche contribuire a testare modelli sismologici di propagazione del suono nei materiali planetari. Si prevede che i risultati di questo studio ispireranno nuove ricerche e progressi nel campo.

Fonte:

– PNAS: imaging in tempo reale delle onde acustiche nei materiali sfusi con microscopia a raggi X