Un nuovo metodo di scrittura nell'acqua scoperto dai fisici tedeschi

I fisici tedeschi hanno sviluppato un metodo unico per scrivere nell'acqua e in altri substrati fluidi. La maggior parte dei metodi di scrittura convenzionali prevede il tracciamento di linee o il deposito di inchiostro su substrati solidi, dove le forze intermolecolari aiutano le figure scritte a mantenere la loro forma. Tuttavia, questi metodi non sono efficaci per le superfici immerse nei fluidi.

Il gruppo di ricerca tedesco voleva trovare un modo per “scrivere in un fluido” senza le limitazioni di un substrato. Avevano bisogno di un metodo che potesse contrastare la dispersione delle linee tracciate e impiegasse una piccola “penna” che non creasse turbolenze mentre si muoveva attraverso il mezzo fluido.

La loro soluzione prevedeva di mettere l’inchiostro direttamente nell’acqua e di utilizzare una microsfere di materiale a scambio ionico come una penna. La minuscola perla, che misura tra 20 e 50 micron di diametro, non genera vortici. Alterando il valore locale del pH dell'acqua, la perla attira le particelle di inchiostro, consentendo la scrittura o il disegno di lettere o caratteri.

Il team ha dimostrato con successo il proprio metodo in un piccolo bagno d’acqua, producendo un modello delle dimensioni del suffisso di un carattere “I”. Il loro approccio è sufficientemente flessibile da riprodurre qualsiasi tipo di scrittura che utilizzi linee continue. Il metodo potrebbe potenzialmente consentire interruzioni tra lettere separate attivando e disattivando il processo di scambio ionico, nonché cancellando o correggendo ciò che è stato “scritto”.

I ricercatori suggeriscono anche la possibilità di utilizzare altri tipi di particelle, come quelle riscaldate dai laser o micronuotatori orientabili individualmente, per consentire la scrittura parallela di strutture nell'acqua e generare modelli di densità complessi.

Anche se questo lavoro è ancora nelle fasi preliminari, mostra un potenziale promettente per nuovi modi di scrivere e disegnare su substrati fluidi.

Fonte: Piccolo, 2023. DOI: 10.1002/smll.202303741