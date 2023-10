I segreti dei superbolt: svelare il mistero dei potenti fulmini

Gli scienziati hanno fatto un passo avanti nella comprensione delle condizioni che portano alla formazione dei superbolt, fulmini eccezionalmente potenti, capaci di essere 1,000 volte più forti dei normali fulmini. Mentre il fulmine medio ha una potenza di circa 300 milioni di volt, solo l’XNUMX% dei fulmini rientra nella categoria dei superbolt, che possono causare danni ingenti a strutture e navi.

Le ultime ricerche hanno rivelato che è più probabile che si verifichino superbolt quando la zona di carica di una nube temporalesca si trova in prossimità della superficie terrestre o oceanica. Di conseguenza, ci sono punti caldi per l’attività dei superbolt su aree specifiche come zone di oceani e alte montagne. Precedenti studi avevano identificato l’Oceano Atlantico nord-orientale, il Mar Mediterraneo e l’Altiplano tra Perù e Bolivia come regioni soggette a superbolt, e gli scienziati erano ansiosi di capirne il motivo.

Per svelare questo mistero, i ricercatori hanno analizzato i dati della World Wide Lightning Location Network, una rete globale di rilevatori radio, che ha fornito informazioni sui tempi, sulla posizione e sui livelli di energia dei superbolt. Confrontando le condizioni durante le tempeste che hanno prodotto i superbolt, tra cui l’altitudine della superficie, la temperatura delle nuvole e le concentrazioni di aerosol, i ricercatori hanno fatto alcune scoperte chiave.

Contrariamente alle credenze convenzionali, lo studio ha scoperto che le concentrazioni di aerosol non hanno avuto un’influenza significativa sulla resistenza dei superbolt. L'autore principale dello studio, Avichay Efraim, ha spiegato che i superbolt sono un fenomeno raro ma impressionante, e questa ricerca offre un pezzo cruciale del puzzle. Tuttavia, l’indagine è lungi dall’essere conclusa e ci sono ancora altri fattori da esplorare, come l’impatto dell’attività solare e del campo geomagnetico terrestre sulla formazione dei superbolt.

I risultati di questo studio, pubblicati su JGR Atmospheres, fanno luce sulla natura sfuggente dei superbolt e ci avvicinano alla scoperta dei loro segreti. Comprendere le condizioni necessarie al loro verificarsi può aiutare a sviluppare strategie per mitigare la potenziale devastazione causata da questi potenti fulmini.

Fonte:

– Oliver Schlenczek/Immaggeo

– Atmosfere JGR