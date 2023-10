Una svolta nella comprensione dei Superbolt: il fulmine più potente della Terra

By

Gli scienziati hanno fatto un passo avanti significativo nella comprensione della presenza dei superbolt, che sono i fulmini più potenti sulla Terra. Sebbene costituiscano meno dell’1% dei fulmini totali, i superbolt sono una forza da non sottovalutare quando colpiscono. Sono circa 1,000 volte più potenti della media dei fulmini e causano danni significativi alle infrastrutture e alle navi.

Lo studio, pubblicato sul Journal of Geophysical Research: Atmospheres, rivela che i superbolt hanno maggiori probabilità di colpire quando la zona di carica elettrica di una nube temporalesca è più vicina alla superficie terrestre o oceanica. Questa vicinanza crea “punti caldi” dei superbolt sopra alcuni oceani e alte montagne. Questa scoperta fornisce la prima spiegazione per la formazione e la distribuzione dei superbolt in tutto il mondo.

L'autore principale Avichay Efraim, fisico dell'Università Ebraica di Gerusalemme, ha descritto i superbolt come un fenomeno magnifico. Precedenti studi hanno scoperto che i superbolt tendono a raggrupparsi su regioni specifiche, come l’Oceano Atlantico nord-orientale, il Mar Mediterraneo e l’Altiplano in Perù e Bolivia.

Per determinare le cause di questo raggruppamento, i ricercatori hanno analizzato i dati sui fulmini e vari fattori ambientali associati alle tempeste, tra cui l’altezza della superficie terrestre e dell’acqua, l’altezza della zona di ricarica, le temperature della parte superiore e inferiore delle nuvole e le concentrazioni di aerosol. Contrariamente agli studi precedenti, la presenza di aerosol non ha avuto un effetto significativo sulla resistenza dei superbolt.

Invece, i ricercatori hanno scoperto che intervalli più brevi tra la zona di ricarica e la superficie terrestre o acquatica portavano a fulmini più energici. Quando la zona di ricarica è più vicina alla superficie, c’è meno resistenza elettrica e una corrente più elevata, con conseguente fulmini più forti. Questa correlazione è stata osservata in modo coerente nelle tre regioni che sperimentano il maggior numero di superbolt.

Questa innovazione fornisce preziose informazioni sulla formazione dei superbolt e sottolinea l’importanza della vicinanza tra la zona di carica e la superficie. Ulteriori ricerche in questo settore potrebbero aiutare a sviluppare sistemi di protezione contro i fulmini migliorati e a mitigare i danni causati da questi intensi fulmini.

