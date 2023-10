Scienziati entusiasti delle nuove scoperte della missione OSIRIS-REx della NASA

By

Lo scienziato planetario Phil Bland della Curtin University è entusiasta di far parte dell'incredibile missione OSIRIS-REx della NASA, che mira a raccogliere e studiare campioni dall'asteroide vicino alla Terra chiamato Bennu. Bland ha dedicato la sua carriera all'esame dei meteoriti per ottenere preziose informazioni sulla storia dell'universo e sulla formazione del nostro sistema solare. Questa opportunità di studiare materiale incontaminato libero dall'atmosfera terrestre è per lui un'esperienza irripetibile.

La navicella spaziale OSIRIS-REx ha raccolto con successo un campione di 250 grammi di roccia e polvere da Bennu dopo aver trascorso due anni a studiarne il terreno. Il campione, che è in ottime condizioni, è stato rilasciato dalla capsula della navicella ed è atterrato nel deserto dello Utah. Dopo l'esame, gli scienziati hanno fatto una scoperta inaspettata: un campione aggiuntivo sul coperchio del contenitore. Questo campione bonus contiene minerali argillosi idrati e una quantità significativa di carbonio, fornendo potenziali approfondimenti sull'origine dell'acqua terrestre e sulla possibilità della vita.

Phil Bland è membro di un consorzio australiano coinvolto nella missione e ha seguito da vicino i progressi e l'analisi. Ha partecipato a un feed video in diretta dal Johnson Space Center della NASA, osservando gli scienziati mentre maneggiavano meticolosamente la piccola quantità di materiale raccolto. Dopo l'attenta estrazione, pesatura e catalogazione dei campioni, Bland selezionerà personalmente le rocce per ulteriori analisi nel suo laboratorio.

Utilizzando tecniche microscopiche avanzate, Bland creerà mappe ad alta risoluzione della chimica e della mineralogia del materiale. Questa analisi è essenziale per determinare la composizione e la composizione isotopica del campione. Una volta che Bland avrà completato la sua analisi, i campioni verranno inoltrati al professor Trevor Ireland dell'Università del Queensland per l'analisi geocronologica e degli isotopi di ossigeno. Ciò aiuterà a determinare l’età e la composizione chimica di Bennu, fornendo importanti informazioni sulla relazione tra Bennu e i meteoriti trovati sulla Terra.

La missione OSIRIS-REx ha catturato l'entusiasmo e la curiosità di scienziati come Bland e Ireland. Attendono con impazienza i risultati delle loro analisi, che contribuiranno in modo significativo alla nostra comprensione delle origini dell'universo e della formazione del nostro pianeta.

Fonti: sito web della missione OSIRIS-REx della NASA, amministratore della NASA Bill Nelson