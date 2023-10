La sorprendente vita delle profondità marine rivelata in un nuovo filmato

I filmati appena pubblicati, catturati nella misteriosa “zona crepuscolare” delle profondità marine, hanno svelato un mondo brulicante di vita. Questo filmato è stato ripreso attorno alle montagne sottomarine dei geologi vicino alle isole Hawaii, utilizzando un veicolo per l'esplorazione delle profondità marine chiamato Mesobot. La zona crepuscolare si riferisce alle aree dell'oceano dove la luce solare non può penetrare, a partire da circa 100 metri (330 piedi) di profondità.

Il filmato mostra una serie di organismi affascinanti, tra cui lunghe catene di creature, forme di vita tentacolate e persino un calamaro che emette una nuvola di inchiostro difensiva. Questi organismi costituiscono la più grande migrazione animale sulla Terra, poiché migrano quotidianamente dalle acque superficiali alle profondità oscure per nascondersi durante le ore diurne. Questa migrazione svolge un ruolo cruciale nella regolazione del clima globale da parte degli oceani, trasportando il carbonio dalle acque superficiali alle profondità oceaniche, dove può essere sequestrato per lunghi periodi.

Il Mesobot, a differenza di altri veicoli per l'esplorazione delle profondità marine, è progettato per avere un impatto minimo sulla vita nelle profondità oceaniche. Il suo design sottile e le eliche che si muovono lentamente gli impediscono di spaventare la fauna selvatica che incontra. Ciò è importante considerando la natura fragile degli ecosistemi delle profondità marine.

Le profondità marine rimangono in gran parte inesplorate, con solo il 25% circa del fondale marino adeguatamente mappato. Le missioni nelle profondità oceaniche sono vitali per scoprire e comprendere la vita diversificata e spesso enigmatica che esiste in questi territori inesplorati. Inoltre, queste missioni possono rivelare potenziali applicazioni per la vita nelle profondità marine, come lo sviluppo di nuovi farmaci. Gli studi hanno dimostrato che gli invertebrati marini producono una maggiore varietà di sostanze antibiotiche, antitumorali e antinfiammatorie rispetto a qualsiasi gruppo di organismi terrestri.

Comprendere le profondità del mare e i suoi abitanti ha implicazioni di vasta portata, in particolare poiché le attività industriali come l’estrazione mineraria in acque profonde stanno diventando sempre più diffuse. Facendo luce su questo mondo nascosto, gli scienziati sperano di preservare e proteggere questi delicati ecosistemi e sfruttare i potenziali benefici che ne derivano.

Fonte:

– Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica

– Istituzione oceanografica di Woods Hole