La più grande tempesta solare della storia scoperta attraverso un antico pino

I ricercatori hanno scoperto la più grande tempesta solare nella storia della Terra attraverso l'esame di un antico pino nelle Alpi francesi. Lo studio, pubblicato sulla rivista Philosophical Transactions della Royal Society, presenta la prova di un picco significativo nei livelli di radiocarbonio avvenuto circa 14,300 anni fa, attribuito a questa tempesta solare recentemente identificata. Si stima che questo evento sia due volte più grande delle tempeste solari precedentemente scoperte, note come eventi Miyake, avvenute nel 993 d.C. e nel 774 d.C.

Il gruppo di ricerca internazionale ha misurato i livelli di radiocarbonio negli alberi secolari delle Alpi francesi meridionali. Analizzando gli anelli nei tronchi degli alberi, chiamati “subfossili”, sono stati in grado di identificare i principali cambiamenti ambientali e raccogliere preziose informazioni sul passato. Gli anelli degli alberi di un pino silvestre indicavano un notevole picco nei livelli di radiocarbonio circa 14,300 anni fa. Per verificare l'associazione con una tempesta solare significativa, gli scienziati hanno confrontato questo campione con uno prelevato da carote di ghiaccio in Groenlandia.

Il radiocarbonio viene prodotto continuamente attraverso reazioni a catena, comprese quelle causate da eventi solari estremi come i brillamenti solari e le espulsioni di massa coronale. L'autore principale di questo studio, Edouard Bard, spiega che questi eventi possono creare esplosioni a breve termine di particelle energetiche, con conseguenti picchi sostanziali di radiocarbonio.

Comprendere le tempeste solari del passato è vitale per prevedere eventi futuri e mitigare i potenziali rischi. Se una tempesta solare di questa portata dovesse verificarsi oggi, avrebbe conseguenze catastrofiche per la società moderna, causando potenzialmente interruzioni delle telecomunicazioni, dei satelliti e delle reti elettriche. La più grande tempesta solare registrata nella storia umana, l’evento Carrington del 1859, causò già notevoli disturbi.

Tuttavia, la tempesta solare scoperta circa 14,300 anni fa supera di gran lunga le dimensioni degli eventi precedenti. Gli scienziati rimangono incerti sulle cause, la frequenza e la prevedibilità di queste tempeste solari estreme. Ma comprendendone la potenziale portata, i ricercatori possono anticipare e prepararsi meglio a tali eventi.

Questa scoperta rivoluzionaria evidenzia l'importanza di studiare la storia della Terra attraverso l'analisi del radiocarbonio. Lo sviluppo di una comprensione precisa del passato svolge un ruolo cruciale nel prevedere e mitigare con precisione i rischi futuri. Anche se c’è ancora molto da imparare, ogni nuova scoperta sul campo genera non solo risposte ma anche nuove domande per ulteriori esplorazioni.

