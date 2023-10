Studi sui raggi gamma rivelano che le pulsar sono acceleratori di particelle

Gli studi sui raggi gamma hanno gettato nuova luce sulla natura intrigante delle pulsar isolate e potenti. Questi studi hanno dimostrato che le pulsar possono fungere da eccezionali acceleratori di particelle e persino produttori di antimateria. Tuttavia, molte domande rimangono senza risposta sui processi di accelerazione e radiazione associati, nonché sui siti specifici in cui questi processi hanno luogo.

Una scoperta chiave in questo campo arriva dall’osservatorio High Energy Stereoscopic System (HESS) in Namibia. Gli scienziati che utilizzano i telescopi Cherenkov dell'HESS hanno rilevato i raggi gamma con la più alta energia mai osservati da una pulsar. Questi raggi gamma avevano un'energia sorprendente di 20 tera-elettronvolt, che è circa dieci trilioni di volte maggiore di quella della luce visibile. La rilevazione di raggi gamma ad alta energia rappresenta una sfida per le attuali teorie sulla loro generazione.

La sorgente di questi raggi gamma è la pulsar Vela, conosciuta come la pulsar più luminosa nella banda radio dello spettro elettromagnetico e la sorgente più importante di raggi gamma cosmici nella gamma dei gigaelettronvolt (GeV). Situata nella costellazione della Vela, la radiazione di questa pulsar è circa 200 volte più energetica di qualsiasi radiazione precedentemente rilevata dallo stesso oggetto. I modelli di emissione osservati si allineano con quelli osservati nella gamma dei GeV, il che implica che le particelle potrebbero aver bisogno di viaggiare oltre la magnetosfera per raggiungere energie così elevate.

Arache Djannati-Atai, leader della ricerca condotta presso il laboratorio Astroparticle & Cosmology (APC) in Francia, ha dichiarato: “Questo risultato mette alla prova la nostra precedente conoscenza delle pulsar e richiede un ripensamento del modo in cui funzionano questi acceleratori naturali”. La spiegazione convenzionale dell’accelerazione delle particelle lungo le linee del campo magnetico all’interno della magnetosfera o appena al di fuori di essa non spiega adeguatamente i fenomeni osservati.

I ricercatori ipotizzano che l’accelerazione delle particelle nella pulsar possa avvenire attraverso un processo chiamato riconnessione magnetica oltre il cilindro di luce. Tuttavia, questo scenario incontra anche difficoltà nello spiegare l’estrema radiazione prodotta. Indipendentemente dall’esatto meccanismo, la scoperta dei raggi gamma ad alta energia della pulsar Vela apre la strada a ulteriori osservazioni di pulsar nell’intervallo delle decine di teraelettronvolt. Ciò fornirà preziose informazioni sui processi di accelerazione estrema che si verificano in oggetti astrofisici altamente magnetizzati.

In sintesi, gli studi sui raggi gamma hanno dimostrato che le pulsar possono agire come acceleratori di particelle e produttori di antimateria. La scoperta dei raggi gamma ad alta energia provenienti dalla pulsar Vela sfida le teorie esistenti e richiede una rivalutazione della nostra comprensione di questi acceleratori naturali. La continua ricerca in questo campo migliorerà senza dubbio la nostra conoscenza dei fenomeni estremi che si verificano nelle pulsar e in altri oggetti astronomici altamente magnetizzati.

Fonte: Collaborazione HESS et al., Zanin, R., Kerr, M., et al. “Scoperta di una componente di radiazione della pulsar Vela che raggiunge i 20 teraelettronvolt”. Nat Astron (2023). DOI: 10.1038/s41550-023-02052-3