Scoperto un nuovo metodo per la produzione di urea ad alta efficienza energetica

I ricercatori della Queensland University of Technology hanno fatto un passo avanti nella produzione di urea, un fertilizzante azotato ampiamente utilizzato in agricoltura e una materia prima chiave per varie industrie. Tradizionalmente, l'urea viene sintetizzata dall'ammoniaca e dall'anidride carbonica utilizzando il processo Haber-Bosch ad alta intensità energetica.

Il team ha sviluppato un nuovo metodo che utilizza un catalizzatore a base di grafene in una reazione chimica tra azoto e monossido di carbonio. Ciò che distingue questo metodo è che può essere eseguito a temperatura ambiente e pressione atmosferica, riducendo significativamente gli input energetici rispetto ai metodi di sintesi convenzionali.

Il dottor Junxian Liu, l'autore principale dello studio, afferma che questo approccio è molto promettente nel far avanzare la produzione di urea. Mentre la ricerca è ancora in fase teorica, gli scienziati hanno identificato un catalizzatore che potrebbe aprire la strada a una sintesi dell'urea sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico. Stanno progettando di collaborare con altri gruppi di ricerca per sviluppare ulteriormente ed eventualmente applicare questa nuova tecnologia.

L'urea non è solo un ingrediente essenziale nei fertilizzanti azotati, ma viene utilizzata anche in settori quali quello farmaceutico, cosmetico e della plastica. Attualmente, la produzione di urea utilizzando il processo Haber-Bosch consuma circa il 2% dell’energia globale ogni anno. Trovare metodi alternativi e più sostenibili per la sintesi dell’urea è fondamentale per ridurre il consumo di energia e minimizzare l’impatto ambientale dei processi di produzione.

Questa scoperta di un catalizzatore a base di grafene che consente la sintesi dell’urea a temperatura ambiente e con un minore fabbisogno energetico potrebbe avere implicazioni significative per vari settori. L'uso di un catalizzatore di questo tipo potrebbe potenzialmente rivoluzionare la produzione di urea, rendendola più rispettosa dell'ambiente ed economicamente sostenibile.

Fonte:

– Junxian Liu, Sean C. Smith, Yuantong Gu, Liangzhi Kou. Accoppiamento C─N consentito dalla rottura del legame N─N per la produzione elettrochimica di urea. Materiali funzionali avanzati. DOI: 10.1002/adfm.202305894