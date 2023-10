Batteri con una dieta plastica La chiave per rivoluzionare il riciclaggio della plastica

By

I ricercatori della Northwestern University hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nel mondo del riciclo della plastica: un batterio che ha la straordinaria capacità di “mangiare” la plastica. Questa scoperta ha il potenziale per rivoluzionare gli sforzi di riciclaggio della plastica e affrontare la crescente crisi di inquinamento causata dai rifiuti di plastica.

La produzione di plastica ha raggiunto un tasso allarmante di oltre 380 milioni di tonnellate all’anno, di cui quasi la metà è costituita da plastica monouso. Nonostante i diffusi sforzi di riciclaggio, meno del 5% di tutta la plastica viene effettivamente riciclata, lasciandone una notevole quantità a finire nelle discariche o a inquinare i nostri ecosistemi.

In uno studio pubblicato su Nature Chemical Biology, i ricercatori hanno rivelato che un batterio comune chiamato Comamonas testosteroni, comunemente presente nel suolo e nei fanghi di depurazione, possiede la capacità di consumare plastica. Il notevole appetito del batterio è stato osservato nella decomposizione del detersivo per il bucato, nonché di vari composti presenti nella plastica e nelle piante.

Ciò che rende questo batterio particolarmente promettente è la sua innata capacità di scomporre la plastica senza bisogno di alcuna modifica. A differenza di altri batteri che richiedono ingegneria e modifiche estese, C. testosteroni possiede già gli strumenti necessari per digerire la plastica.

Secondo la professoressa Ludmilla Aristilde, esperta di ingegneria ambientale della Northwestern University, il processo metabolico del batterio è multilivello e ben integrato. Questa scoperta evidenzia il potenziale non sfruttato delle soluzioni naturali per combattere i rifiuti di plastica. Sfruttare il potere della microbiologia potrebbe svolgere un ruolo cruciale nella creazione di un’economia circolare, riducendo la nostra dipendenza dalla plastica a base di petrolio e aprendo la strada a un futuro più sostenibile.

Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che questo batterio potrebbe anche facilitare la trasformazione della plastica digerita in diversi polimeri, aprendo così nuove possibilità per la biotecnologia. Queste specie di Comamonas hanno il potenziale per generare vari tipi di plastica, diminuendo la dipendenza dai prodotti chimici del petrolio.

Sebbene il batterio non sia attualmente utilizzato negli impianti di riciclaggio, le sue notevoli capacità lo rendono un candidato interessante per operazioni di riciclaggio su larga scala. Sfruttando la dieta plastica di questo batterio, gli sforzi di riciclo municipale e industriale possono diventare più efficienti ed efficaci nell’affrontare la crisi dei rifiuti di plastica.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è il testosteroni di Comamonas?

Comamonas testosteroni è un batterio comune presente nel suolo e nei fanghi di depurazione che ha il potenziale di consumare plastica. Possiede tratti genetici naturali che gli consentono di scomporre la plastica senza richiedere modifiche significative.

D: Perché il riciclo della plastica è importante?

Il riciclaggio della plastica è essenziale per ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti di plastica. Riciclando la plastica, possiamo alleviare il carico delle discariche, preservare le risorse, ridurre l’inquinamento e ridurre la nostra dipendenza dalla plastica a base di petrolio.

D: Quanta plastica viene attualmente riciclata?

Sfortunatamente, meno del 5% di tutta la plastica prodotta viene riciclata. La maggior parte della plastica finisce nelle discariche, contribuendo all’inquinamento ambientale e al degrado degli ecosistemi.

D: Tutti i tipi di plastica possono essere riciclati?

Non tutti i tipi di plastica sono riciclabili, soprattutto in casa. Vari fattori, come le limitazioni negli impianti di riciclaggio, la combinazione di plastica con altri materiali e la contaminazione dei rifiuti alimentari, rendono difficile riciclare alcune materie plastiche.

D: In che modo i batteri possono aiutare nel riciclaggio della plastica?

I batteri come i testosteroni di Comamonas hanno la capacità di decomporre la plastica, rendendoli preziosi alleati negli sforzi di riciclaggio della plastica. Utilizzando questi batteri, la plastica può essere digerita in modo efficiente e trasformata in diversi polimeri, riducendo la nostra dipendenza dalla plastica a base di petrolio.