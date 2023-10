Nuove prove suggeriscono che un enorme cratere di asteroide è sepolto sotto l'Australia

By

Gli scienziati continuano a scoprire affascinanti segreti sul nostro antico pianeta e l’ultima scoperta potrebbe cambiare per sempre la nostra comprensione della storia della Terra. Il geologo Andrew Glikson e il suo collega Tony Yeates hanno pubblicato uno studio innovativo sulla rivista Tectonophysics, rivelando prove convincenti dell'esistenza di un enorme cratere di asteroide sepolto sotto l'Australia.

Questa struttura sotterranea nascosta, conosciuta come struttura Deniliquin, mostra un diametro stimato in oltre 320 miglia. Se confermato, supererebbe l’attuale più grande struttura d’impatto sulla Terra: il cratere Vredefort del Sud Africa, che misura circa 100 miglia di larghezza. In particolare, la struttura di Deniliquin supererebbe addirittura le dimensioni del cratere Chicxulub, ritenuto responsabile della scomparsa dei dinosauri.

La ricerca di Glikson evidenzia le caratteristiche chiave che rafforzano la tesi che la struttura di Deniliquin sia un sito di impatto di un asteroide. Le letture magnetiche dell'area mostrano uno schema increspato simmetrico nella crosta che circonda il nucleo, indicativo delle intense forze magnetiche generate durante un colossale evento di impatto.

La domanda sorge spontanea: come è possibile che una struttura così enorme sia rimasta nascosta sotto la superficie dell'Australia per così tanto tempo? Glikson suggerisce che nel corso di milioni di anni la struttura abbia subito un'erosione, diminuendo gradualmente la sua importanza. Proprio come una goccia d'acqua schizza verso l'alto da un cratere transitorio, somigliando al nucleo sollevato del luogo dell'impatto di un asteroide, la struttura di Deniliquin ha lentamente resistito alla prova del tempo.

Questa sorprendente scoperta illustra non solo la dinamica storia del nostro pianeta, ma anche la vastità dell'impatto dell'universo sul nostro cortile. Con i continui progressi nella ricerca scientifica, possiamo anticipare ulteriori rivelazioni sull’antico passato della Terra e sugli eventi profondi che hanno plasmato il nostro mondo come lo conosciamo.

FAQ

D: Qual è la struttura del Deniliquin?

La struttura Deniliquin è un enorme cratere sotterraneo di asteroidi potenzialmente sepolto sotto l'Australia, che mostra un diametro stimato in oltre 320 miglia.

D: Come si confronta la struttura Deniliquin con altre strutture d'impatto conosciute?

Se confermata, la struttura di Deniliquin sarebbe la più grande struttura d’impatto conosciuta sulla Terra, superando il cratere Vredefort in Sud Africa e persino il cratere Chicxulub associato all’estinzione dei dinosauri.

D: Come è rimasta nascosta per così tanto tempo la struttura di Deniliquin?

Nel corso di milioni di anni, l'erosione ha gradualmente diminuito l'importanza della struttura Deniliquin, rendendola difficile da rilevare dalla superficie terrestre.

D: Quali prove sostengono che la struttura di Deniliquin sia un luogo di impatto di un asteroide?

Le letture magnetiche dell'area rivelano modelli di increspature simmetriche nella crosta che circonda il nucleo, che sono caratteristiche create dalle intense forze magnetiche scatenate da un massiccio evento di impatto.