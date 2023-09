L'amore dei gatti per il tonno: esplorare la scienza dietro le loro preferenze di gusto

L'affinità dei gatti con il tonno è sempre stata un fatto ben noto tra i proprietari di gatti. Tuttavia, i ricercatori hanno ora scoperto la ragione scientifica dietro questa passione. Un recente studio pubblicato sulla rivista Chemical Sense ha rivelato che i gatti, proprio come gli esseri umani, possiedono recettori del gusto per l’umami, uno dei cinque gusti primari. L'umami conferisce al cibo un sapore saporito o carnoso, rendendo comprensibile il motivo per cui i gatti, in quanto carnivori obbligati, ne sarebbero attratti.

A differenza dei recettori umami umani, quelli dei gatti sono specificamente progettati per legarsi ad alcune sostanze chimiche presenti in alte concentrazioni nel tonno. Queste sostanze chimiche migliorano l'esperienza umami per i gatti, creando una forte preferenza per il bocconcino di pesce. Il tonno contiene inosina monofosfato, un nucleotide che si lega fortemente al sito di legame umami unico dei gatti. Inoltre, il tonno è ricco dell'amminoacido L-istidina, che è considerato un amminoacido essenziale per i gatti e agisce come un potente potenziatore dell'umami.

Questo livello di comprensione molecolare riguardo alle preferenze di gusto dei gatti ha il potenziale per rivoluzionare la formulazione del cibo e dei farmaci per gatti. Incorporando questi composti specifici che potenziano l'umami, i produttori possono creare prodotti più attraenti e soddisfacenti per i consumatori felini.

Man mano che la nostra conoscenza sui recettori del gusto felino si espande, si aprono nuove strade per migliorare non solo la loro dieta ma anche i farmaci che ricevono. La capacità di creare prodotti farmaceutici più appetibili ed efficaci può alleviare alcune delle sfide associate alla cura dei gatti. Inoltre, questa ricerca fornisce preziose informazioni sugli adattamenti evolutivi dei gatti, facendo luce su come le loro origini desertiche abbiano influenzato le loro preferenze alimentari.

Nel complesso, questo studio aiuta a svelare i misteri dietro l’incrollabile amore dei gatti per il tonno e offre prospettive entusiasmanti per futuri progressi nella cucina e nell’assistenza sanitaria felina.

Fonte:

– WordsSideKick.com: i ricercatori scoprono perché i gatti amano il tonno (URL)