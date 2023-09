Nuovi approfondimenti svelano il potenziale per batterie litio-zolfo migliori

Gli scienziati dell’Argonne National Laboratory del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti hanno compiuto progressi significativi nel miglioramento delle batterie al litio-zolfo, una tecnologia promettente che offre vantaggi rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio. Le batterie al litio-zolfo possono immagazzinare da due a tre volte più energia, sono più convenienti grazie all’abbondanza e al basso costo dello zolfo e non fanno affidamento su risorse critiche come il cobalto e il nichel.

Tuttavia, la breve durata delle batterie al litio-zolfo ne ha ostacolato l’adozione diffusa. La dissoluzione dello zolfo dal catodo durante la scarica porta ad un calo delle prestazioni nel tempo. In uno studio precedente, gli scienziati dell’Argonne hanno sviluppato un catalizzatore che ha ridotto al minimo il problema della perdita di zolfo. Sebbene il catalizzatore si sia dimostrato promettente, il suo esatto meccanismo di funzionamento su scala atomica è rimasto sconosciuto.

Attraverso le loro ultime ricerche, gli scienziati dell'Argonne hanno scoperto il meccanismo di reazione che avviene in presenza del catalizzatore. Il catalizzatore facilita la formazione di dense bolle su scala nanometrica di polisolfuri di litio sulla superficie del catodo. Questi polisolfuri di litio prevengono la perdita di zolfo e il calo delle prestazioni, garantendo batterie più stabili e di maggiore durata.

Le tecniche di caratterizzazione, tra cui i fasci di raggi X di sincrotrone e una tecnica di recente invenzione per visualizzare l'interfaccia elettrodo-elettrolita su scala nanometrica, sono state fondamentali per comprendere il meccanismo di reazione. La scoperta del team non solo fornisce spunti per migliorare le batterie al litio-zolfo, ma apre anche le porte alla ricerca su altre batterie di prossima generazione.

Con questa svolta, il futuro delle batterie al litio-zolfo appare più luminoso, offrendo una soluzione più sostenibile ed ecologica per il settore dei trasporti.

Fonte:

Laboratorio nazionale Argonne: notizie sulla ricerca

Natura: "Visualizzazione del comportamento di reazione collettiva interfacciale delle batterie Li-S" (DOI: 10.1038/s41586-023-06326-8)