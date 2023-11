Una scoperta misteriosa nel cuore della Via Lattea

Gli scienziati sono incuriositi da una recente osservazione fatta al centro della nostra galassia, la Via Lattea. Mentre studiavano Sagittarius A*, il buco nero supermassiccio che si trova lì, gli astrofisici Gustavo Magallanes-Guijón e Sergio Mendoza dell'Università Nazionale Autonoma del Messico hanno fatto una scoperta sorprendente. Analizzando i dati sui raggi gamma ottenuti dal telescopio spaziale a raggi gamma Fermi nel dicembre 2022, hanno trovato uno schema peculiare: ogni 76.32 minuti, Sagittarius A* emette una potente esplosione di radiazioni gamma. Inoltre, hanno notato che alla stessa frequenza si verifica un bagliore radio, seguito da un bagliore di raggi X ogni 149 minuti.

Questo fenomeno mette in discussione l’idea che i buchi neri non emettano radiazioni. Sebbene i buchi neri stessi non siano sorgenti di radiazioni, l’orizzonte degli eventi che li circonda è una storia diversa. L’esistenza di questi brillamenti suggerisce che ci sia un oggetto non identificato all’interno dell’orizzonte degli eventi di Sagittarius A* responsabile di queste emissioni.

Gli astrofisici propongono che questo oggetto sia probabilmente una massa compatta e coesa di gas caldo tenuta insieme da un campo magnetico incredibilmente forte. Questa straordinaria scoperta fa luce sui meccanismi che guidano il comportamento dei buchi neri supermassicci. Implica la presenza di una struttura significativa e dinamica all’interno di Sagittario A*, che potrebbe alimentare la sua attività intermittente.

Questa scoperta apre nuove strade per studiare la natura enigmatica dei buchi neri e approfondire la nostra comprensione dei complessi processi che si verificano al loro nucleo. La ricerca condotta da Magallanes-Guijón e Mendoza apre la strada a future indagini e spinge gli scienziati a rivisitare le teorie esistenti su queste entità cosmiche.

FAQ

Cos'è il Sagittario A*?

Sagittarius A* è un buco nero supermassiccio situato al centro della Via Lattea. Ha una massa equivalente a circa quattro milioni di volte quella del nostro Sole.

In che modo gli scienziati studiano il Sagittario A*?

Gli scienziati utilizzano vari strumenti, come telescopi a raggi gamma, rilevatori di raggi X e radiotelescopi, per osservare le emissioni e i comportamenti di Sagittarius A*. Queste osservazioni li aiutano a raccogliere dati preziosi sul buco nero supermassiccio e sui suoi dintorni.

Perché i bagliori emessi da Sagittarius A* sono significativi?

I bagliori periodici emessi da Sagittarius A* forniscono preziose informazioni sui meccanismi e sulle strutture sottostanti dei buchi neri supermassicci. Sfidano la comprensione convenzionale secondo cui i buchi neri non emettono radiazioni, offrendo agli astronomi l’opportunità di svelare i misteri che circondano questi fenomeni cosmici.